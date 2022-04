Aide sociale et PCU : les doubles prestataires doivent rembourser la Saskatchewan

C’est ce que révèle le rapport annuel de l'ombudsman Mary McFadyen, publié jeudi.

L'une de ses enquêtes concernait des Saskatchewanais qui recevaient en même temps la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et l'aide sociale provinciale.

Les règlements de la Saskatchewan en matière d'aide au revenu permettent au gouvernement de demander un remboursement si le revenu d'un client le place au-dessus du seuil d'admissibilité aux prestations.

Remboursement dénoncé par des bénéficiaires

Mary McFadyen a déclaré qu'entre 2020 et 2021 son bureau avait reçu un total de 80 plaintes de bénéficiaires du Programme saskatchewanais de soutien du revenu (SIS), du Programme d’assistance de la Saskatchewan (SAP) et du Programme de revenu assuré pour personnes handicapées en Saskatchewan (SAID).

Ils pensaient qu'il était injuste que les services sociaux considèrent leurs paiements de la Prestation canadienne d'urgence PCU comme un revenu, ce qui avait une incidence sur leur admissibilité et le montant de leurs [prestations] , indique le rapport.

Le ministre des Services sociaux de l'époque, Paul Merriman, a exigé une enquête pour donner suite aux préoccupations qui ont été soulevées.

M. Merriman a déclaré en septembre 2020 que les personnes qui bénéficiaient en même temps des deux programmes (provincial et fédéral) devaient informer la province de leur changement de situation.

Ces personnes recevaient 2000 $ par mois dans le cadre de la Prestation canadienne d'urgence PCU . Le gouvernement provincial a déduit ce montant des prestations. C'est ce qui a empêché ces personnes de bénéficier du programme d’aide sociale de la Saskatchewan pendant cette période.

Le manque de communication critiqué

Le rapport indique que le gouvernement a commis une erreur lorsqu’il n’a pas informé de manière proactive les clients de ce qu'il adviendrait de leur aide au revenu s'ils recevaient la Prestation canadienne d’urgence .

Mary McFadyen reconnaît toutefois que le gouvernement avait le droit, en vertu de la loi, de prendre cette décision. La province devait cependant mieux expliquer que la PCU, étant considérée comme un revenu, ne serait pas exempte du calcul des droits , souligne l'Ombudsman.

La Saskatchewan et la plupart des provinces de l'Atlantique avaient décidé de supprimer l'aide provinciale ou de récupérer les paiements, selon le montant que les bénéficiaires ont reçu de la Prestation canadienne d'urgence PCU .

Jeudi, la ministre des Services sociaux actuelle, Lori Carr, a déclaré que le gouvernement ne disposait pas d'une estimation approximative des sommes remboursées.

Avec les informations d'Adam Hunter