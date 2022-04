162 000 $ d’aide financière pour Moisson Estrie

Ce montant s'inscrit dans un budget de 3 millions de dollars alloué aux banques alimentaires de la province.

Depuis les dernières années, Moisson Estrie constate que les demandes d'aide alimentaire augmentent constamment. Dans le cadre d'un projet d’une valeur totale de 231 000 $, l'organisme va entre autres agrandir son entrepôt pour pouvoir entreposer plus de denrées, et avoir plus d’espaces de travail et de cuisine.

Nous, ça fait quatre ans qu'on a emménagé ici. Quand on a fait l'aménagement des locaux, on pensait que presque tout avait été pensé, mais là, à force d'utiliser les locaux, les besoins ont changé , explique la directrice générale de Moisson Estrie Geneviève Côté.

Aussi, on a beaucoup plus de bénévoles que dans le passé et les règles de la santé publique nous ont fait dire qu'on va éviter que les gens travaillent côte à côte très très serrés comme on a vécu dans les 30 dernières années , ajoute-t-elle.

Au total, le financement de Québec aidera à faire avancer 16 projets dans 11 régions de la province. Dans le Centre-du-Québec, Moisson Mauricie va entre autres acquérir un immeuble supplémentaire.

Le ministre provincial de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne lors de son passage à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Des besoins bien présents

Les besoins des banques alimentaires sont criants, puisque le nombre de personnes qui les fréquentent chaque mois a bondi depuis le début de la pandémie, souligne le directeur général des Banques alimentaires du Québec Martin Munger.

Avant la pandémie, c'étaient 500 000 personnes par mois. Avec la pandémie, on est passé à 600 000, puis à l'heure actuelle sur le terrain, on nous dit qu'on est rendu à 800 000 personnes par mois. C'est immense , remarque-t-il.

« Les banques alimentaires, au départ, n'ont pas été conçues pour répondre à une demande d'une telle ampleur. » — Une citation de Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

C'est pour ça que l'appui des gouvernements et des donateurs est très important pour être capable de nourrir tous ces gens-là , soutient-il.

De son côté, Moisson Estrie constate que beaucoup plus de travailleurs à faible revenu et de personnes seules font des demandes de dépannage alimentaire.

Avec les informations de Marion Bérubé