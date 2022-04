Est-il plus facile de trouver des cocottes que des Timbits au Manitoba?

La chaîne canadienne Delta 9 Cannabis Store est bien implantée sur le territoire, avec treize succursales réparties dans la province. L’entreprise a récemment conclu une entente avec le Manitoba afin de devenir un distributeur autorisé.

« Au Manitoba, le libre marché va distinguer les gagnants des perdants. » — Une citation de John Arbuthnot, président-directeur général de Delta 9 Cannabis inc.

Les détaillants comme John Arbuthnot prédisent cependant que cette avance risque de partir en fumée, alors que le marché du cannabis commence à être saturé. Malgré tout, les petites entreprises continuent de fleurir, ici et là.

« Je pense que les clients sont fiers d’encourager une entreprise qui appartient à des Autochtones. » — Une citation de Melanie Bevekich, copropriétaire Mistik Cannabis Co

À Mistik Cannabis Co, un des magasins qui vient tout juste de se mettre à rouler, les propriétaires Melanie Bevekich et Otmar Joos sont stimulés par l’aventure indépendante que représente ce marché.

Thomas Doran et sa femme America étaient présents lors de l’inauguration de Mistik Cannabis, en avril. Ils ont eux-mêmes ouvert leur magasin Jupiter Cannabis en juin 2020.

L’objectif de Thomas Doran est de survivre grâce à la collaboration avec d’autres indépendants, dont l’existence est menacée par la croissance continue de chaînes comme Delta 9 et Canna Cabana.

Notre plus grand défi, c’est de rester dans la course alors qu’on s’oppose à des compétiteurs enracinés dans la province depuis près de quatre ans maintenant, et qui ont beaucoup plus de ressources que nous , explique M. Duran, actif dans le marché du cannabis en Alberta depuis 2003.

Il faut vraiment collaborer avec d’autres entreprises indépendantes, parce que nous avons moins droit à l’erreur , ajoute Thomas Doran.

Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel en matière de collaboration , renchérit Melanie Bevekich.

Avec les informations de Joanne Roberts