Le Tremplin de Dégelis en formule hybride pour sa 22e édition

Le Tremplin de Dégelis a pour mission de faire découvrir les artistes émergents en chanson et en humour. Cette année, 30 participants, répartis dans cinq catégories, monteront sur scène.

Jean-François Baril animera les quatre soirées de représentations à Dégelis (archives). Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Jean-François Baril animera les soirées de prestations qui débuteront le 18 mai avec les catégories auteur-compositeur-interprète et Interprète de 18 ans et plus. Le 19 mai se produiront les artistes de la relève de l’humour.

Enfin, les catégories jeunesse seront à l’honneur le 20 mai, avec les interprètes âgés entre 13 à 17 ans et l’épreuve de trampoline.

50 000 $ en prix et bourses ainsi que 100 heures de formation sont réservés aux gagnants.

Pour clôturer le festival, le 21 mai, un souper-gala-bénéfice sera l'occasion de réunir sur scène Simon Morin, Sylvie DesGroseilliers et Heidi Jutras sous la direction musicale de Maurice Deschênes.

Le festival aussi accessible sur le web

Malgré le retour en salle, les quatre soirées de représentation seront aussi disponibles en webdiffusion, en direct. Et cette formule pourrait bien rester, au-delà du contexte sanitaire actuel.

L’année dernière, on est allé chercher près de 4 000 personnes via la diffusion web , explique Christian Ouellet, président du conseil d’administration du festival Tremplin de Dégelis. Sur son site, à Dégelis, le festival attire généralement 5 000 festivaliers chaque année.

Christian Ouellet trouve bénéfique de continuer à profiter des avantages qu'offre le virtuel. Photo : Radio-Canada

De plus, les organisateurs du festival ont retenu des candidatures en provenance de partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Ce ne sont pas toutes les familles qui vont se présenter à Dégelis pour voir la prestation en salle de leurs participants , souligne le président du conseil d’administration de l’événement. Cette année, par exemple, 17 participants viennent de la région du Grand Montréal.

La pandémie a forcé le festival à développer son offre virtuelle, pour le mieux. D'après les organisateurs, cela a permis de faire connaître le concours à plus grande échelle.

« On a quand même eu 128 inscriptions, 25 de plus que la dernière édition en 2020. » — Une citation de Christian Ouellet, résident du conseil d’administration du festival Le Tremplin de Dégelis

Et on a battu des records d’inscription dans deux catégories, auteur-compositeur-interprète et humour, où on a reçu plus de 40 candidats , détaille-t-il.

Chaque année, le festival met des talents en lumière. Plusieurs artistes qui sont passés par Dégelis occupent aujourd’hui la scène culturelle québécoise. C’est le cas notamment de Sam Breton, Klô Pelgag, Maxime Landry, André Sauvé, Boucar Diouf ou encore Ingrid St-Pierre.

En parallèle aux prestations, les festivaliers qui seront sur place pourront profiter de plusieurs activités à Dégelis. Soirées 5 à 7 et pique-niques chantants sont au programme dans la région du Témiscouata.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse