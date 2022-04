Trudeau avare de commentaires sur l’unilinguisme de la lieutenante-gouverneure

Un premier ministre prudent

De passage à Dalhousie, dans le nord de la province, mardi, le premier ministre n’a pas apporté d’éclairages sur les prochaines étapes que compte prendre son gouvernement dans cette affaire.

On ne sait toujours pas si le gouvernement de Justin Trudeau compte porter la décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en appel ou s’il imposera des changements législatifs afin d’empêcher la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue à l’avenir, comme le demande la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Un tribunal a déterminé que le processus qui a mené à la nomination de Brenda Murphy comme lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick est inconstitutionnel (archives). Photo : CBC / Shane Fowler

Le premier ministre affirme simplement que son bureau étudie attentivement le jugement pour bien apprendre ce que ça veut dire et comment on va avancer .

On va toujours être là pour respecter la particularité au Nouveau-Brunswick , a-t-il dit. La communauté acadienne ici est particulière et féroce dans sa capacité de défendre son identité et on l'appuie à 100%.

Des réactions à Fredericton

Même s’il s’agit d’un dossier fédéral, des élus néo-brunswickois ont réagi à cette affaire, mardi.

C'est une décision fort intéressante pour les Acadiens. Je pense que c’est quand même important que les gens qui nous dirigent, nos chefs d'État, soient bilingues. Donc on va voir où ça va se rendre , a dit Daniel Allain, ministre provincial des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

Le ministre Daniel Allain (archives). Photo : Radio-Canada

De leur côté, les libéraux provinciaux souhaitent que le gouvernement fédéral ne porte pas cette décision en appel.

Pour nous c’est de respecter la décision de la cour et de faire les modifications au processus pour que les prochaines nominations respectent le jugement de la cour , a indiqué le chef par intérim du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson.

Une décision importante pour les Acadiens

La semaine dernière, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rendu une décision dans laquelle est estime que le processus de nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue viole la Charte canadienne des droits et libertés.

Elle est arrivée à cette conclusion, car la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy ne parle pas assez bien français.

Dans sa décision, la juge en chef Tracey K. DeWare s’attaque au processus de nomination de la lieutenante-gouverneure et non à la nomination de la personne qui occupe actuellement le poste.

La cour détermine donc que le fédéral a l’obligation de tenir compte du caractère linguistique particulier de la province lors des nominations.

Avec des informations des journalistes Nicolas Steinbach et Pascal Raiche-Nogue