Le réalisateur Oliver Stone à Québec en juin

Le Festival de cinéma de la ville de Québec a invité le réalisateur américain oscarisé, Oliver Stone, à prendre part à un entretien devant public le 15 juin au théâtre du Diamant, animé par l’ancien journaliste et diplomate, Jean-François Lépine.

L’événement Québec rencontre Oliver Stone sera l’occasion de mieux connaître l'homme derrière le réalisateur, scénariste, documentariste, producteur de cinéma et acteur.

Il sera aussi question de son plus récent documentaire JFK Revisited: Through the Looking Glass consacré à l’assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy en 1963.

Ce qui nous intéresse, c’est de parler de cinéma, mais aussi de parler de l’être humain. Au-delà du film, on veut découvrir ce qui l’anime, ce qui le motive , explique Martin Genois, directeur du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ).

Le Festival de cinéma de la ville de Québec FCVQ voulait offrir un moment intime et privilégié avec le détenteur de quatre Oscars (meilleur scénario adapté pour Midnight Express en 1978, meilleur film et meilleur réalisateur pour Platoon en 1986, et meilleur réalisateur pour Né un 4 juillet en 1989).

Oliver Stone passera quelques jours à Québec. Le directeur du Festival de cinéma de la ville de Québec FCVQ confie que le réalisateur aimerait découvrir Québec pour éventuellement y tourner ses prochains films. Lors de son séjour, une journée sera dédiée à visiter la région comme lieu de tournage, d’un point de vue direction photo .

Toutefois, ce n'est pas la première fois que le réalisateur se rend dans la province. En 1974, Oliver Stone avait réalisé le film d’horreur Seizure dans la région des Laurentides.

Une simple invitation

L’organisation de ce séjour n’aurait sans doute pas été possible sans l’intervention de Paul Bleau, un enseignant au Collège St-Lawrence. On ne le sait peut-être pas, mais on a un spécialiste de l’affaire John F. Kennedy à Québec , lance Martin Genois.

Paul Bleau est un des intervenants du documentaire. Photo : Crave / Capture d'écran

En septembre 2019, M. Bleau a été invité par Oliver Stone pour participer au documentaire JFK Revisited: Through the Looking Glass. Sur l’heure du midi, Paul Bleau a eu l'occasion de parler quelques minutes avec le réalisateur.

Sans trop d’attente, il a mentionné à Oliver Stone qu’il serait agréable qu’il viennent faire la promotion de son documentaire à Québec. Il avait montré de l’intérêt , se souvient M. Pleau, surpris que la venue du réalisateur de Platoon se concrétise enfin.

Oliver Stone en personne et sur grand écran

En prévision de la présence de M. Stone, le Cinéma Le clap présentera une programmation spéciale rétrospective de ses oeuvres de fiction du 6 au 10 juin. Le 13 juin, le réalisateur sera sur place pour répondre aux questions du public après une projection de son plus récent documentaire.

Du 12 au 14 juin, le cinéma proposera plusieurs films en lien avec JFK. Quelques membres de la communauté de spécialistes et d’amateurs de la mort de l’ancien président des États-Unis se sont donné rendez-vous à Québec pour l’occasion dont James DiEugenio qui a écrit plusieurs livres sur le sujet.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’avenir du Festival de cinéma de la ville de Québec FCVQ

Le Festival de cinéma de la ville de Québec a récemment annoncé son retour en septembre après une année d’absence. Martin Genois veut multiplier les entretiens avec les acteurs du milieu.

« C’est la première d’une longue série de rencontres comme celle-là qu’on veut programmer. On veut établir une façon de garder un contact, un dialogue avec nos publics tout au long de l’année, pas juste les dates du festival. » — Une citation de Martin Genois, directeur du Festival de cinéma de la ville de Québec

Dans les prochaines semaines, plus de détails seront donnés sur l’avenir du Festival de cinéma de la ville de Québec FCVQ .

Les billets pour Québec rencontre Oliver Stone seront en vente le 20 avril dès 12 h à la billetterie du Diamant.