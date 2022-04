Gare Union : grève possible; pas de perturbations de service prévues

L'exploitant responsable de la circulation des trains de voyageurs et de marchandises à la gare Union de Toronto dit espérer parvenir à un accord avec ces 95 travailleurs.

Toronto Terminals Railway, ou TTR, dit avoir reçu un avis de 72 heures du syndicat représentant les travailleurs, selon lequel ils se mettront en grève à 0 h 01 mercredi.

Les travailleurs, qui sont principalement chargés de l'entretien des signaux et des communications ainsi que du contrôle des trains dans le corridor ferroviaire de la gare Union, sont membres de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE).

Ils sont sans contrat de travail depuis décembre 2019.

Selon un porte-parole de Toronto Terminals Railway TTR , l’employeur a entamé des négociations avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité FIOE au début de 2020, mais en raison de la pandémie, les négociations ont été retardées et ont repris à l'été 2021.

Il affirme qu'un accord de principe a été conclu en septembre 2021, mais qu'il n'a pas été ratifié par les membres du syndicat.

L'employeur affirme que les revendications salariales sont au cœur du problème.

Le porte-parole de Toronto Terminals Railway TTR affirme qu’une rencontre avec le syndicat est prévue mardi pour résoudre ce différend et parvenir à une entente afin d'éviter une interruption de travail .

Une porte-parole de Metrolinx affirme que l'organisme gouvernemental a élaboré un plan d'urgence avec la direction de Toronto Terminals Railway TTR qui assurera l'exploitation continue et sécuritaire des trains GO Transit et Union Pearson Express à la gare Union en cas d'interruption de travail.

Avec les informations de La Presse canadienne