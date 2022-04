L’Or-et-des-Bois célèbre des parcours scolaires inspirants

Des bourses totalisant 13 000 $ ont été décernées. Le CSSOB a ainsi voulu souligner le parcours inspirant et la persévérance de ces élèves qui fréquentent le centre l’Horizon de Val-d’Or, la Concorde de Senneterre ou le Trait-d’Union de Malartic.

Deux élèves ont reçu une bourse Prestige pour l’excellence de leur parcours, soit Dana-Ève Pelletier et Olivier Lévesque. La première a complété trois ans de formation qui lui permettront de réaliser son rêve de devenir infographiste. Quant à Olivier Lévesque, il a vu dans la formation des adultes une solution mieux adaptée à son parcours scolaire.

J’ai quitté le secondaire 5 parce que je n’apprenais pas grand-chose, explique-t-il. Pour moi, c’était un moyen de finir plus rapidement l’école. Je ne sais pas encore vers quoi ça va me mener, mais je sens que j’ai aujourd’hui beaucoup d’opportunités qui s’ouvrent à moi. Je suis content et fier d’avoir fini.

Plus de 300 élèves âgés majoritairement entre 16 et 24 ans fréquentent la formation générale des adultes au CSSOB.

Le directeur Éric Lunam se réjouit de voir que les deux dernières années en pandémie n’ont pas découragé la grande majorité des élèves.