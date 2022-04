Je tassais des affaires, puis tout à coup, l’explosion est arrivée , se remémore celui qui était concierge dans le bâtiment.

Un gros bruit, un gros flash. Après ça, je me suis fait projeter. J'ai perdu connaissance une couple de minutes, j’ai entendu les vitres qui ont éclaté, donc je me suis dit "il y a une ouverture là, c’est sûr" [...] J'avais mal en mautadit, mais j’ai réussi à sortir , ajoute-t-il.

Le jour même, il a été conduit au Centre des grands brûlés à Montréal, où il a été plongé dans un coma artificiel. Il a subi des brûlures aux bras, au visage et au dos. Sa compagne Jessica Gingras s’est rendue à son chevet tous les jours.

Ça a été quand même assez dur émotionnellement. Je savais qu’il allait s’en sortir, car il est fait fort, mais ça restait dur pour le moral , se souvient-elle.

Après une semaine, Vincent Hobbs-Dostie est sorti du coma. Il se souvient encore de tous les événements du 23 mars. Ses blessures physiques guérissent bien, mais des maux invisibles mettent plus de temps à soigner.

Je me réveille souvent dans la nuit. [...] D’après moi, j’ai des flashbacks. Veut, veut pas, c’est quand même des cicatrices. Je ne peux pas éviter ce qui s’est passé. C’est dur à expliquer , avance-t-il.

« Ça va prendre un peu plus de temps pour me guérir, mais j'ai hâte, et je peux vraiment avancer à ma vitesse. »