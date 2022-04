La privatisation des services de laboratoires médicaux de l’Alberta retardée de 5 mois

La privatisation des services de laboratoires médicaux publics de l’Alberta n’aura pas lieu à la date prévue. Dans un courriel transmis à Radio-Canada, Services de santé Alberta explique par des problèmes opérationnels le report de cinq mois avant la reprise des services par DynaLIFE.

Le travail de planification que nous avons entamé depuis février a montré que, pour garantir une transition en douceur du personnel et des services, d’importants travaux opérationnels et des investissements devaient être préalablement réalisés dans les différentes communautés à travers la province , explique Kerry Williamson, porte-parole d'Services de santé Alberta AHS .

Services de santé Alberta assure que le retard annoncé dans la mise en place effective de l’externalisation des services n’affectera ni les patients, ni l’emploi de personnel de laboratoire.

« Nous nous engageons à prendre le temps nécessaire pour mener à bien une transition d’une si grande ampleur et complexité. » — Une citation de Kerry Williamson, porte-parole, Services de santé Alberta

D’autant plus que, ajoute-t-il, nous continuons à faire face à d’importantes pressions sur la main-d’oeuvre, à cause notamment de la COVID-19.

Déjà sous contrat avec Services de santé Alberta AHS , DynaLIFE exploite des laboratoires à Edmonton, où elle est basée, et dans d’autres communautés au nord de la province. L’entreprise prend ainsi en charge la grande majorité des travaux de laboratoire de la province, incluant les prélèvements de sang et d’autres fluides pour des tests médicaux.

En plus de 65 % des travaux de laboratoire et 50 millions de tests par an, le cahier des charges de DynaLIFE comprend aussi des opérations dans des cliniques permanentes et mobiles dans les villes et les grands centres ruraux, et tous les tests de laboratoires hospitaliers non urgents.

Seuls les sites réalisant moins de 25 000 prélèvements annuels continueront à être servis par Alberta Precision Laboratories (APL).

Chaos absolu

Réagissant au report annoncé par l’Services de santé Alberta AHS , l’Association Sciences Santé Alberta (HSAA) parle de processus désordonné, sans gouvernail .

« Cette déclaration d’Services de santé Alberta AHS est révélatrice d’un chaos absolu dans la transition. » — Une citation de Mike Parker, président, Association Sciences Santé Alberta

Par ailleurs, malgré les assurances concernant le maintien des emplois, Mike Parker a des doutes et note que son syndicat n’a pas été associé à la planification de la transition. Par conséquent, ses membres se demandent comment leurs contrats seront transférés, explique-t-il.

Un plan de privatisation des services de laboratoires médicaux publics de l’Alberta était en gestation depuis 2019. En janvier 2020, le ministre de la Santé, Jason Copping, a indiqué que celle-ci devait se matérialiser par le remplacement d’Alberta Precision Laboratories (APL) par l’entreprise privée DynaLIFE Medical Labs.

Le ministre a alors expliqué sa décision par le fait que La sous-traitance des services par DynaLIFE améliorera les services offerts et générera des économies qui pourront être utilisées pour soutenir d’autres priorités et des services dans l’ensemble du système de santé.

Plusieurs organisations du secteur de la santé avaient alors critiqué cette mesure, qui, selon elles, pourrait mettre en danger la qualité de service.