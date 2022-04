Un rapport recommande à Hamilton de suspendre la vaccination obligatoire

Ceux-ci ont jusqu'au 31 mai pour fournir la preuve qu'ils ont été vaccinés contre la COVID-19. Ceux qui refusent de le faire seront licenciés.

Les conseillers municipaux examineront mercredi un rapport du personnel des ressources humaines indiquant qu'ils devraient supprimer complètement ces mesures afin d'aligner la Ville sur les directives provinciales.

Le rapport, rédigé par Lora Fontana, directrice générale des ressources humaines, et Matthew Sutcliffe, directeur de la santé des employés et des relations de travail, indique que le temps est venu d'apporter une série de changements supplémentaires à la politique afin de mieux refléter les circonstances et l'environnement .

Ils soulignent des changements dans l'environnement actuel, notamment l'évolution de la COVID-19 .

64 travailleurs en congé sans solde

Le rapport indique que 7149 travailleurs de la ville sont vaccinés (près de 94 %) tandis que 441 employés passent régulièrement des tests de dépistage rapide, ce qui a coûté à la Ville environ 80 000 dollars jusqu'à présent.

64 d'entre eux ont été mis en congé sans solde parce qu'ils ont refusé de divulguer leur statut vaccinal ou de se soumettre aux tests de dépistage réguliers.

Si le conseil municipal appuie les recommandations, tous ces employés pourraient reprendre le travail dès la semaine du 2 mai.

Le rapport ne suggère pas aux conseillers d’abandonner l'obligation de se faire vacciner pour les employés des foyers de soins de longue durée gérés par la ville, les ambulanciers et les employés des services de garde d'enfants de Red Hill.

Ce même rapport suggère d’imposer la vaccination obligatoire à tous les nouveaux employés de la Ville.

Le médecin hygiéniste favorable au changement

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré le mois dernier que les politiques d'immunisation avaient atteint leur but .

Des Villes voisines ont pris des mesures similaires. C'est le cas de Burlington, qui a annoncé en mars que les employés non vaccinés auront la possibilité de passer des tests de dépistage réguliers.

Le rapport de la Ville indique que la Dre Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste de Hamilton, continue de soutenir la vaccination mais, compte tenu des circonstances actuelles et des défis juridiques , elle est favorable aux changements suggérés pour le mandat.

Le rapport ajoute que le licenciement d'employés entraînerait également des coûts, ainsi que des risques de litiges et de griefs.

Avec les informations de CBC News