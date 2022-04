Simple Plan lance un vidéoclip au profit des enfants d’Ukraine

Le groupe montréalais Simple Plan rend hommage au courage du peuple ukrainien dans le vidéoclip de sa chanson Wake Me Up (When This Nightmare's Over) lancé mardi. Cette vidéo qui a été principalement réalisée avec des personnes d’origine ukrainienne servira également à amasser des fonds pour les enfants de ce pays et leur famille.

Wake Me Up (When This Nightmare's Over) est l’une des chansons de Harder Than It Looks, le nouvel album de Simple Plan qui sortira le 6 mai.

Le vidéoclip est centré sur une famille ukrainienne qui se bat pour sa survie dans ce pays déchiré par la guerre depuis l'invasion par les troupes de Vladimir Poutine le 24 février dernier.

Lorsque nous avons vu les premières images de la guerre en Ukraine, nous avons eu le cœur brisé et nous nous sommes sentis impuissants face aux évènements, a déclaré Simple Plan, par communiqué. L'impact sur les jeunes enfants et les familles était particulièrement dévastateur et nous a donné envie de faire quelque chose pour aider.

Un réalisateur ukrainien pour le vidéoclip

Le batteur de Simple Plan, Chuck Comeau, a expliqué à La Presse canadienne que l'idée était née lors de conversations avec le réalisateur ukrainien Jensen Noen, qui a également travaillé sur les récents vidéoclips du groupe The Antidote et Ruin My Life.

Jensen Noen, qui habite Los Angeles, a ensuite fait appel à une équipe technique ainsi qu’à des acteurs et actrices d'origine ukrainienne pour participer au tournage à la fin du mois de mars.

Depuis que la guerre a commencé, je suis passé par toute une gamme d'émotions : de la dépression à la rage, en passant par un sentiment d'impuissance écrasant. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti en regardant mon pays d'origine se faire déchiqueter, ses habitants se faire violer et tuer, des enfants et des civils innocents mourir chaque jour… , a-t-il indiqué par communiqué.

Pouvoir contribuer à la sensibilisation et à la collecte de fonds pour cette cause et utiliser mon art pour aider à raconter l'histoire de mon peuple signifie beaucoup pour moi , a-t-il ajouté.

Les bénéfices générés par les visionnements sur YouTube du vidéoclip ainsi qu’une partie des recettes des billets vendus lors de la tournée du groupe seront reversés au Fond d’urgence de l’UNICEF pour l’Ukraine.