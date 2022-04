Police de Thunder Bay : l’Ontario impose un administrateur

La Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP), un organisme de surveillance de la police, a annoncé mardi la nomination de Malcolm Mercer au poste d’administrateur la Commission des services policiers de Thunder Bay, qui elle est chargée de la surveillance [...] du Service de police de Thunder Bay et de la prestation des services policiers au public , peut-on lire dans un communiqué émis mardi en après-midi.

La Commission civile de l'Ontario sur la police CCOP enquête sur le leadership et l'administration du service de police de Thunder Bay depuis le 11 février.

Le rôle de l’administrateur est de rétablir une gouvernance adéquate, de veiller à ce que la Commission des services policiers de Thunder Bay assure une surveillance suffisante des services policiers à Thunder Bay et de rétablir la confiance du public à l’égard de la Commission des services policiers de Thunder Bay et de la capacité du Service de police de Thunder Bay de fournir des services policiers convenables et efficaces au public , ajoute-t-on dans le communiqué du Commission civile de l'Ontario sur la police CCOP .

M. Mercer est actuellement président du Tribunal du Barreau , toujours selon le communiqué.

Plus de détails à venir