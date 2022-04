William Dufour : l’importance d’avoir une autre chance de gagner

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a décerné à William Dufour le titre de meilleur joueur de la dernière semaine. Il s'est illustré avec quatre buts et trois passes en trois parties, en plus de battre un record des Sea Dogs de Saint-Jean.

Malgré tout, l'ailier droit garde la tête froide, car il a un autre objectif en tête, un objectif que des malchances lui ont fait rater à deux reprises.

J'adore ça ici , lance William Dufour. L'attaquant, originaire de Québec, est bien établi à Saint-Jean. Arrivé par un échange, cet été, le jeune homme âgé de 20 ans est devenu un moteur pour les Sea Dogs.

William Dufour a marqué 52 buts en 62 parties. Photo : Michael Hawkins, Sea Dogs de Saint-Jean

L'équipe va bien, après un début cahoteux. Depuis la fin de la période des échanges, on s'est replacé, on a une bonne chimie maintenant , affirme William Dufour.

Les Sea Dogs sont assurés de participer au tournoi de la coupe Mémorial, en juin, car Saint-Jean est la ville-hôtesse. William Dufour sait fort bien que c'est une chance unique.

« On a n'a pas beaucoup de chances de gagner dans la vie. Moi, je n'ai jamais gagné, il y a plein de gars qui n'ont jamais gagné dans la Ligue nationale. Si on gagne, on va s'en souvenir pour le reste de notre vie. » — Une citation de William Dufour, joueur de hockey

Deux autres fois, Dufour a eu l'occasion d'être membre d'équipes qui aspiraient aux grands honneurs, mais ça lui a échappé du bout des doigts.

En 2018-2019, les Huskies l'échangent durant la saison et gagnent les coupes du Président et Mémorial.

Pour mon développement, c'était juste mieux pour moi de me faire échanger à Chicoutimi, une équipe très jeune, mais très compétitive quand même , convient William Dufour. Quand j'ai vu les Huskies (de Rouyn-Noranda) gagner, ce n’était pas le meilleur des sentiments.

Mais, je comprends les raisons. J'aime mieux rentrer là [à Saint-Jean] et être un joueur clé dans une équipe.

L'année suivante, il passe de Chicoutimi à Drummondville. À 17 ans, il peut encore rêver. Les Voltigeurs ont une très bonne équipe. On aurait pu causer de grosses surprises.

Mais, la pandémie naissante de COVID-19 a forcé l'annulation de la saison 2019-2020 et tout était à recommencer.

À Saint-Jean, il a une troisième chance de gagner. Il compte bien saisir l'occasion et vivre le moment.

Une fin de saison excitante

William Dufour, le numéro 28 des Sea Dogs, tente de contourner le défenseur des Wildcats de Moncton, Charles-Antoine Pilote. Photo : Sea Dogs de Saint-Jean

Depuis 15 jours, les projecteurs sont braqués sur William Dufour. Le Québécois, avec ses 109 points lutte pour le titre des meilleurs marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ avec Joshua Roy, du Phoenix de Sherbrooke, qui en a 106.

Et le 2 avril dernier, William Dufour a battu le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur des Sea Dogs, en une saison. Et il reste encore six parties au calendrier.

William Dufour devance des noms prestigieux qui ont marqué eux aussi l'histoire des Sea Dogs.

Danick Gauthier a réussi 47 buts en 2011-12.

Mike Hoffman, maintenant avec les Canadiens de Montréal, avait inscrit 46 buts en 2009-10 à Saint-Jean.

Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, avait déjoué les gardiens adverses à 43 reprises lors de son passage à Saint-Jean durant la saison 2010-11.

Avant d'être repêché par la Floride, Jonathan Huberdeau porté les couleurs des Sea Dogs de 2009 à 2013. Photo : Associated Press / Lynne Sladky

« C'est extrêmement le fun d'avoir battu ce record-là. C'est bien d'être au sommet de cette liste. Mais, en ce moment, je pense à l'équipe, car la coupe du Président et la coupe Memorial nous attendent. Si on ne gagne pas cette année, ça ne va rien valoir pour moi. » — Une citation de William Dufour

Foi de William Dufour, il mettra toutes les chances de son côté pour gagner les deux précieux trophées.