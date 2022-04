Marie-Louise Tardif sollicitera un autre mandat dans Laviolette-Saint-Maurice

Elle est venue à cette conclusion après une réflexion profonde, explique-t-elle au micro d’En Direct mardi après-midi.

Ce n’est pas comme un emploi normal ou régulier, ce n’est pas un emploi qu’on prend et on se dit que si on n’aime pas ça, l’année prochaine ou dans deux ans on va le laisser. C’est un engagement, précise-t-elle. On se présente pour quatre ans, 365 jours par année, parce que c’est de jour, de soir et même des fois la nuit .

La député caquiste précise qu’à l’aube de ses 60 ans, elle se devait de se questionner, mais croit finalement qu’elle a encore cette flamme intérieure qui lui permettrait d’accomplir un autre mandat.

Quant à ses priorités, Marie-Louise Tardif affirme que de nombreux dossiers sont encore inachevés dans la région à commencer dans le milieu de la santé. Il y a des choses à revoir au niveau des aînés , détaille-t-elle.

Elle aimerait aussi se pencher sur le développement touristique et les enjeux de main-d'œuvre en Haute-Mauricie.

Les dossiers de l’usine de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche et de la décontamination des sols de l’ancienne usine Belgo à Shawinigan seront aussi sur sa liste de priorités si elle est réélue.

Les élections provinciales doivent avoir lieu cet automne au Québec.

Marie-Louise Tardif pourrait affronter l’ancien maire de La Tuque Pierre-David Tremblay qui est actuellement en réflexion quant à une possible candidature sous la bannière du Parti conservateur du Québec.