La communauté francophone du Manitoba se mobilise pour venir en aide aux Ukrainiens

Pour lancer le projet, le RCN RCN fera un premier don de 25 000 $. La même somme sera ajoutée à la fin de la campagne, soit 50 000 $ au total. Le directeur général du Réseau Compassion, Daniel Lussier explique dans un communiqué de presse que ces dons seront utilisés pour venir en aide aux Ukrainiens fuyant la guerre et qui trouveront refuge chez nous .

Plus précisément, les fonds seront utilisés pour la garde d’enfants, l’accès à des programmes d’études de langue ukrainienne, le logement ou d’autres besoins importants.

Les différents acteurs de la campagne de dons comptent sur le soutien de la communauté pour récolter les 50 000 $ complémentaires. Nous invitons la communauté à contribuer généreusement comme elle l'a fait si souvent dans le passé , souligne la Société de la francophonie manitobaine SFM dans un communiqué.

La fondation Francofonds recueillera et distribuera les dons localement en coordination avec la branche manitobaine du Congrès ukrainien canadien, pour l’accueil et l’établissement des ressortissants ukrainiens au Manitoba.

« La SFM et la communauté francophone du Manitoba sont horrifiées par l’agression de Poutine contre l’Ukraine et le peuple ukrainien. Nous sommes de tout cœur avec les personnes déplacées par la guerre et souffrant de ce conflit. »