Une nouvelle caserne de pompiers à Mani-utenam

Présentement, c’est le Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles qui intervient lorsqu'il y a un feu à Mani-utenam. Dans les prochains mois, une caserne sera construite dans la communauté et annexée à un nouveau poste de police.

Dès septembre prochain, 16 pompiers innus seront formés. Ils pourront accélérer le temps de réaction lors d'une urgence à Mani-Utenam.

Cette formation dure quatre mois. La formation qu’on va donner, c’est automatique que les étudiants qui l’auront suivie soient, au bout de la ligne, permanents tout de suite , dit le responsable du projet au conseil de bande, Kenny Régis.

Kenny Régis, conseiller au conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam (archives). Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Il croit que l’instauration de ce service pourrait, à terme, sauver des vies.

Nous à Maliotenam, les sapeurs-pompiers seront les premiers répondants. Nous allons être à proximité pour pouvoir répondre à la demande [...] afin d’éviter qu’il y ait des pertes de vies , explique M. Régis.

Dans une éventuelle entente de service, les pompiers de Mani-utenam pourront aussi desservir les quartiers périphériques de Sept-Îles, comme Moisie et Matamec.

« Nous sommes voisins avec Sept-Îles. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes services, les mêmes infrastructures? » — Une citation de Kenny Régis, conseiller au conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam

Cette collaboration démontre de plus en plus [...] le fait qu’on travaille avec la communauté, le chef et les élus pour bâtir des projets communs , lance Patrick Gwilliam, directeur général de Sept-Îles.

Patrick Gwilliam est directeur général de la Ville de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

M. Gwilliam souligne qu’une telle entente pourrait faciliter l’intervention des premiers répondants lors des accidents de voiture dans les zones périphériques de Sept-Îles.

Il y a plusieurs accidents de voiture dans ces coins-là, et ils sont généralement à haute vélocité. On connaît la route 138. Pour la désincarcération, si Maliotenam peut arriver-là avant le service à incendie de Sept-Îles, c’est d’autant mieux pour les victimes et l’ensemble des intervenants , explique M. Gwilliam.

En 2019, après un incendie qui avait détruit une résidence de Mani-utenam, des citoyens de la communauté avaient dénoncé l’absence de caserne sur le territoire.

À la suite des incendies à Mani-Utenam, les gens de la communauté souhaitaient vraiment avoir ce service , rappelle Kenny Régis.

Il y a quelques années, Mani-utenam possédait son propre Service des incendies. La caserne non utilisée se trouve toujours au cœur du village.

L'ancienne caserne de pompiers de Mani-utenam a servi de centre de dépistage de la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La Ville de Sept-Îles offre son aide pour l’élaboration des plans de la future caserne dans la communauté et compte offrir des formations spécialisées aux pompiers.

Les plans et les échéanciers de la future caserne seront dévoilés dans les prochaines semaines, en même temps qu'un nouveau poste de police.

Avec les informations de Félix Lebel