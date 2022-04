Après trois ans d’absence, le Cirque du Soleil revient à Gatineau en août

Après une absence de près de trois ans, on promet un hommage au cirque traditionnel qui combine des prouesses acrobatiques et d’hilarants numéros clownesques .

Au cœur de la prestation se trouve le personnage de l’Innocent, un solitaire plongé comme par magie au cœur d’un royaume imaginaire , où il côtoiera des personnages burlesques, comme le Trickster, le Roi et les Clowns.

C’est David Shiner qui est à l’origine de la création de ce spectacle, en 2007, qui compte à ce jour plus de 4000 représentations à travers le monde et huit millions de spectateurs. Au menu : rires , frissons et sensations fortes , grâce au fil de fer, la planche sautoir et la roue de la mort .

Les billets seront en vente dès le 25 avril.