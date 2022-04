L’UdeM reçoit un don historique de 159 M$ pour la recherche de nouveaux matériaux

Selon l'Université de Montréal UdeM , il s'agit du don le plus important jamais accordé en sciences naturelles au Canada et il permettra à des chercheurs en chimie, en physique, en informatique et en recherche opérationnelle de résoudre les plus grands défis scientifiques, économiques, environnementaux et sociaux de notre époque .

En conférence de presse mardi matin, le recteur de l'Université, Daniel Jutras, a parlé d'un nouveau départ pour la recherche fondamentale à l'Université de Montréal et d'une occasion unique de rehausser le leadership scientifique de Montréal, du Québec et du Canada à travers le monde .

« [Les 159 millions de dollars sont] dans une échelle des dons majeurs qui transforment de grandes universités du monde comme Harvard, Cambridge ou Oxford. » — Une citation de Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

Le don servira à construire une nouvelle aile et des laboratoires à l'Institut Courtois situé au Complexe des sciences du campus MIL, afin d'accélérer la découverte, l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux .

Des batteries plus vertes et plus performantes

Le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard, a expliqué que des chercheurs de l'Université pourront par exemple faire avancer la recherche pour des batteries de véhicules électriques plus vertes et plus performantes.

Il y a quelques technologies de batteries qui sont assez connues, mais qui ont une capacité énergétique limitée ou qui ne peuvent pas être utilisées sur toutes les plateformes , explique-t-il.

Il ajoute que parmi les différents travaux sur les batteries, il y en a qui cherchent des batteries avec une autre chimie complètement pour dépasser la dépendance par exemple au lithium ou alors changer le rôle du cobalt dans une batterie et se focaliser sur des technologies à base de carbone .

Augmenter l'efficacité des matériaux utilisés dans la fabrication de panneaux solaires est un autre exemple de sujet de recherche qui devrait être effectué à l'Institut Courtois.

La recherche sur les matériaux est complexe et c'est une recherche qui prend du temps et qui souvent relève presque de l'artisanat. Nous utiliserons l'intelligence artificielle et la robotique afin d'accélérer chaque étape de découverte, de la simulation de nouvelles molécules à leur synthèse jusqu'à leur caractérisation à l'analyse des résultats , a souligné Frédéric Bouchard.

À lire aussi : L’Université de Montréal ouvrira un campus à Brossard

Selon l'Université de Montréal, le don permettra de construire des laboratoires de nouvelle génération avec un soutien technique, robotique et informatique de haute performance . Dans ces laboratoires, les chercheurs pourront avoir accès en tout temps à des supercalculateurs capables de traiter des problèmes complexes et d'utiliser de grands volumes de données .

Ce type d'environnement, qui encourage la prise de risques et l'innovation, est propice aux découvertes et c'est extrêmement stimulant d'en faire partie , a déclaré Audrey Laventure, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux polymères fonctionnels.

Attirer de nouveaux talents

Le premier ministre François Legault a remercié, par visioconférence, la Fondation Courtois pour son don historique en indiquant qu'il est le plus important don pour une université francophone au Québec et qu'il est crucial de soutenir à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans nos universités .

François Legault a également souligné que les nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique sont des domaines qui vont `attirer de nouveaux talents' de l'extérieur et positionner le Québec à l'avant-garde mondiale.

Financement de la recherche fondamentale

Jacques Courtois, le fils du défunt juge montréalais du même nom qui a créé la Fondation Courtois, a souligné que les sociétés qui ont été les plus actives en science fondamentale sont également celles qui ont joui d'une plus grande prospérité économique.

Mais il a tenu à expliquer le geste de sa famille par le besoin d'améliorer la technologie pour solutionner les problèmes de l'environnement et pas nécessairement pour répondre à des besoins économiques.