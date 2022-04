Un Calgarien retrouve son père biologique qu’il connaissait déjà

Il décide de faire appel aux tests d’ADN. Au début 2020, alors qu'il voyage en Asie, il reçoit les résultats des tests d'ADN confirmant ses soupçons.

Ç'a m'a complètement déboussolé. J'étais au Cambodge à l'époque, et je me souviens que j'étais dans un temple et c'est là que j'ai été envahi un sentiment, je crois que mon vrai père est vivant.

C'est alors que la pandémie est arrivée et qu'il est revenu à Calgary. Il entreprend alors de retrouver son père biologique. Une aventure qui lui prendra deux années.

Pour la prochaine génération

Tout en fréquentant l'université et en travaillant à temps plein, il accumule les nuits tardives à examiner les arbres généalogiques et les correspondances génétiques.

C’était éprouvant pour les nerfs. Il y avait beaucoup d’informations [...] Il y avait des papiers partout. Il y en avait partout sur le sol.

« C'était très dur, mais ça en valait la peine. » — Une citation de Jordan Solomon

Jordan Solomon explique qu’une grande partie de sa motivation provenait du fait qu’il désirait que son fils sache qui était son grand-père.

C’était pour la prochaine génération.

À la suite de quelques embûches et de nombreux égarements, Jordan Solomon parvient à communiquer avec une personne correspondant à son profil génétique. Celle-ci est sur le coup du départ pour une croisière et lui indique de contacter sa fille, qui a une connaissance détaillée de l'arbre généalogique de la famille.

La fille lui montre son ascendance, lui permettant de réunir tous les éléments pour retrouver son père biologique.

« J'étais assis dans mon cours d'économie et... j'ai eu la chair de poule. » — Une citation de Jordan Solomon

Il communique avec celui qu'il croit être son père biologique en utilisant les réseaux sociaux. Un test de paternité plus tard révèle qu’ils sont bien père et fils biologique.

Une autre surprise

En parcourant des photos de l'homme sur les réseaux sociaux, Jordan Solomon constate non seulement qu'il lui ressemble, mais réalise qu’il l'a déjà rencontré.

Il y a plusieurs années, Jordan Solomon et Roger Arsenault ont travaillé dans le même centre commercial au Nouveau-Brunswick pendant trois ou quatre ans. Le père biologique gérait un magasin et le fils était agent de sécurité.

Il y avait quelque chose en lui… J’avais l’impression de le connaître , a déclaré Roger Arsenault.

Les deux hommes se souviennent d’ailleurs du jour où Roger Arsenault a donné une tape amicale dans le dos de Jordan Solomon en lui disant qu'il faisait du bon travail.

Roger Arsenault est réuni avec son fils et son petit-fils. Photo : Radio-Canada

Jordon Solomon dit que son père lui a apporté un grand soutien depuis qu'il a pris contact avec lui.

« Il s'est avéré être le père que je pensais qu'il serait. » — Une citation de Jordan Solomon

Roger Arsenault se souvient quant à lui de la première fois qu’il a rencontré son petit-fils.

« Lors d’un appel vidéo, mon petit-fils, son fils, m'a dit : "Est-ce que peux t'appeler grand-père?". Je me suis illuminé comme vous ne voudriez pas le croire. »

Avec les informations de Kylee Pedersen et de Jo Horwood.