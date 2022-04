Le Musée d’art MacKenzie accueille une exposition de perlage autochtone contemporain

L’exposition Radical Stitch est organisée par Sherry Farrell Racette, Michelle LaVallee et Cathy Mattes.

La collection remet en question le récit des perles traditionnelles en tant que reliques de l'histoire en présentant l'évolution continue de ce moyen d'expression artistique contemporain florissant , peut-on lire dans le communiqué du musée.

Les artistes de cette collection réfléchissent au perlage comme lieu de rencontre, de transfert de connaissances et d'actes de résistance, affrontant des siècles d'oppression , ajoute-t-on.

L’exposition Radical Stitch présente des œuvres inspirées par les costumes traditionnels qui illustrent l'importance des pow-wow et le rôle dynamique qu'ils jouent dans la communauté du perlage.

« Le perlage autochtone est l'un des mouvements les plus passionnants de notre génération dans le domaine de l'art contemporain. » — Une citation de John G. Hampton, président-directeur général du Musée d’art MacKenzie

Les pièces sélectionnées illustrent les orientations actuelles et futures de certaines des pratiques les plus passionnantes et les plus impressionnantes , note-t-on dans le communiqué.

Cette exposition très attendue sera également accompagnée du symposium Beading Together: Radical Stitch, qui aura lieu le 25 juin.

L’exposition Radical Stitch sera présentée jusqu’au 28 août.