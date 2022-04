La série de jeux vidéo Streets of Rage adaptée au cinéma

La plus récente série de jeux vidéo à être portée au grand écran est le classique des années 1990 Streets of Rage. Et c’est le créateur de la sanglante saga John Wick, Derek Kolstad, qui en signe le scénario, selon ce que rapporte le site spécialisé Deadline.

Le premier titre de la saga Streets of Rage, un jeu de combat à défilement latéral, est paru en 1991 sur la console SEGA Genesis, alors que le deuxième opus fête ses 30 ans cette année, et le troisième, ses 28 ans. Les joueurs et joueuses doivent affronter des malfrats qui sèment le chaos dans les rues de la ville.

Les nostalgiques ont pu mettre la main sur le quatrième titre de la série en 2020, vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui a donné un nouveau souffle à Streets of Rage. Assez, du moins, pour attirer de grands artisans et artisanes de cinéma.

Selon Deadline, la production du film sera confiée à dj2 Entertainment, l’entreprise derrière les films de la série Sonic the Hedgehog (Sonic le hérisson), et le studio Escape Artists, qui a signé la série de films The Equalizer (Le justicier).

L’entreprise dj2 Entertainment s’est récemment fait attribuer l’adaptation au cinéma des jeux vidéo à succès It Takes Two et Life Is Strange.

L’équipe pourra aussi compter sur le scénario de Derek Kolstad, connu pour les films d’action John Wick. Son savoir-faire a aussi été mis à contribution sur d’autres adaptations de jeux vidéo au grand écran, dont Splinter Cell, Just Cause et Hitman.