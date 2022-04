La Colombie-Britannique en mode séduction pour attirer des travailleurs de la santé

Face à la pénurie de travailleurs de la santé en Colombie-Britannique, Victoria annonce une enveloppe de 12 millions de dollars pour simplifier le processus d’accréditation des infirmiers et infirmières en provenance de l’étranger.

En conférence de presse, mardi, le ministre de la Santé a précisé que des bourses allant jusqu’à 16 000 $ par personne seront données à 1500 travailleurs qui ont été formés à l’extérieur de la province. Les bourses doivent couvrir les frais pour que ces travailleurs obtiennent leur certification.

Des changements demandés

Ça change la donne , s’exclame la présidente-directrice générale PDG du Collège des infirmières et sages-femmes de Colombie-Britannique, Cynthia Johansen. Désormais, les candidats n’auront à soumettre qu’une seule demande de certification.

À l’heure actuelle, le processus d’accréditation pour un travailleur de la santé provenant de l’étranger peut prendre jusqu’à deux ans. Les candidats doivent passer un test de langue, faire face à une évaluation de leurs compétences et se soumettre à un processus d’équivalence de diplôme au sein d’un certain nombre d’institutions.

Ce processus entraîne des coûts de plus de 4200 $, un montant qui augmente si le candidat doit refaire des études.

Dès le mois de mai, le Collège des infirmières et des sages-femmes de Colombie-Britannique intégrera son processus d’évaluation pour que les travailleurs étrangers ne soient testés qu’une seule fois, peu importe le nombre de certifications qu’ils cherchent à obtenir.

« Le processus actuel est complexe et alambiqué. Les nouveaux arrivants sont confus et font face à un défi important, car il existe une vingtaine d’organismes d'accréditation en santé au Canada. » — Une citation de Cynthia Johanssen, PDG du Collège des infirmières et des sages-femmes de Colombie-Britannique

Victoria s’attend à ce que ces mesures permettent de doubler le nombre de travailleurs de la santé qui peuvent être testés chaque jour. Un montant supplémentaire de 2 millions de dollars a aussi été accordé pour recruter du personnel et le guider dans le processus.

Une pénurie amplifiée par la pandémie

Entre 2017 et 2020, le nombre d’infirmiers et infirmières praticiennes a augmenté de 12 % dans la province. Dans le cas des infirmières certifiées, ce nombre a crû de 6 %, mais la demande a augmenté plus vite que le personnel disponible.

La pénurie de travailleurs de la santé, qui existait avant la pandémie, a empiré depuis.

Une enquête interne menée l’été dernier par le Syndicat des employés d'hôpitaux en Colombie-Britannique révélait qu'un membre sur quatre envisage de démissionner dans les deux prochaines années en raison de la pandémie.

Dans le nord de la Colombie-Britannique, à Prince George et à Fort St-John notamment, la régie de la santé notait que le personnel infirmier devait être redirigé au service des urgences, de sorte que dans les autres unités, on ne comptait parfois qu’un seul travailleur par quart de travail.

602 nouvelles places

Les mesures annoncées mardi font partie des 96 millions de dollars sur trois ans annoncés dans le budget provincial en février dernier pour la formation des travailleurs de la santé.

En février, Victoria avait aussi annoncé 602 nouvelles places dans les programmes de soins infirmiers.