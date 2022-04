Bond de 25 % du prix des propriétés au Canada au premier trimestre de 2022

Dans la Synthèse nationale des prix des maisons, qui se base sur des données exclusives et de 62 des plus grands marchés immobiliers au pays , le prix médian d’une maison unifamiliale détachée au Canada a bondi de 26,7 % depuis un an pour atteindre 906 100 $.

Le prix des condominiums, lui, s’est apprécié de 19,7 % par rapport à la même période l’an dernier avec un prix médian de 612 900 $.

Il s’agit, selon Royal LePage, de la plus forte hausse du prix des propriétés enregistrée lors d’un premier trimestre depuis que l’entreprise compile des données.

Montréal n'y échappe pas

À Montréal, le prix des propriétés a augmenté de plus de 18 % d'une année à l'autre au premier trimestre 2022, selon les données de Royal LePage. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans le Grand Montréal, l’augmentation du prix des propriétés a augmenté de 18,1 % d’une année à l’autre au premier trimestre 2022 pour un prix médian de 571 400 $ contre 327 200 $ à Québec.

Le prix médian des maisons unifamiliales dans le Grand Montréal a grimpé de 19,8 % à 636 200 $. Le prix des condominiums a quant à lui bondi de 17,7 % avec une valeur médiane de 446 700 $.

Dans Montréal centre, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée est passé à 1,06 million de dollars au premier trimestre 2022, en hausse de 14,3 % par rapport à 2021.

Le marché ne dérougit pas

Loin de s’atténuer, la flambée des prix se poursuit dans l’immobilier en raison principalement de la rareté importante des propriétés disponibles sur le marché et du faible impact des mesures annoncées par les gouvernements pour augmenter la disponibilité et l’abordabilité du logement.

La situation est telle que Royal LePage, qui comme d’autres, prévoyait un certain apaisement du marché cette année, a dû revoir ses prévisions à la hausse pour 2022 notamment une hausse à venir de 12,5 % à Montréal et de 15 % au Canada d’ici la fin de l’année.

En dépit des récentes augmentations du taux directeur de la Banque du Canada, qui fait augmenter les taux hypothécaires par ricochet, Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général, Royal LePage ne croit pas que le marché ralentira de sitôt.

Les consommateurs n’achètent pas le prix d’une propriété, ils achètent des paiements mensuels. Évidemment avec une hausse des taux d’intérêt, les paiements mensuels pour la même propriété vont augmenter. Ça va venir modifier le choix de propriété des gens qui achètent, mais on ne pense pas que ça va venir relâcher la demande tant que ça , explique M. St-Pierre.

Québec reconnaît une certaine crise du logement

La rareté des logements disponible fait flamber le prix des loyers et des hypothèques. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au gouvernement du Québec, où on refusait depuis des mois de parler d’une crise du logement, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt, a reconnu mardi qu’il y a actuellement une pénurie de logements particulièrement dans 14 villes de plus de 40 000 habitants où le taux d’inoccupation est inférieur à 1 %.

Avec la conjoncture économique qu’on vit présentement, l’inflation qu’on vit […] On a reçu les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL […] et là on peut dire que dans certaines régions, certaines municipalités, il y a une situation de crise du logement. Maintenant, ça ne change rien parce qu’il faut travailler sur l’offre et c’est ce qu’on fait depuis le début. On augmente l’offre de logements au Québec , a déclaré la ministre Laforêt.

Selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les mises en chantier d'appartements, de condos et d'autres types d'ensembles d'habitation à logements multiples ont ralenti au Canada en mars dernier, par rapport à février.

L'agence nationale du logement indique que le taux corrigé des variations saisonnières des mises en chantier s'est établi à 246 243 unités, contre 250 246 en février.

La baisse est survenue alors que le rythme des mises en chantier en milieu urbain a ralenti de 2 % pour s'établir à 220 708 en mars.

Le taux annuel de mises en chantier de logements collectifs en milieu urbain a chuté de 5 % pour s'établir à 154 876, tandis que le rythme des mises en chantier de maisons individuelles en milieu urbain a quant à lui augmenté de 8 % pour s'établir à 65 832.