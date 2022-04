Le Carrefour international de théâtre de retour à sa formule complète

L’activité phare proposera cinq tableaux inédits. Les détails seront dévoilés le 19 mai.

La programmation du 22e Carrefour international de théâtre regroupe des oeuvres d’ici et d’ailleurs. L’humain et l’humanité prennent une place importante dans les thèmes de création.

Désobéir, une création des productions Les Cambrioleurs de Brest pose la question : doit-on désobéir pour vivre? Sur scène, quatre femmes dans la vingtaine, issues de l’immigration y répondent.

White out est présenté du 27 au 29 à la Salle Multi de la coopérative Méduse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lorange

White out, d’Anne-Marie Ouellet, devait avoir lieu en février lors du Mois Multi, mais le resserrement des mesures avait empêché sa tenue. La prestation a été récupérée par le Carrefour.

Dominique Leclerc des productions Posthumains décrit son spectacle I/O (pour Input et output) comme de la science friction . Sur scène, elle élabore des archives qui sont dédiées aux humains du futur.

Premières mondiales

Le public du Carrefour sera le premier à voir Not One of These People ou la version Pas une de ces personnes. Cette collaboration entre l’auteur anglais Martin Crimp et le metteur en scène Christian Lapointe utilise le principe de l’hypertrucage, mieux connu sous le nom de deep fake, pour montrer des visages de personnes qui n’existent pas.

Lorsque Christian Lapointe a lu le texte du Londonien, il a trouvé les enjeux si actuels qu'il ne pouvait pas attendre plusieurs années avant de se mettre au travail. Martin Crimp lira et incarnera le texte en anglais, tandis que Christian Lapointe s’occupera de la version française.

Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre était heureuse de présenter une programmation complète après deux ans d'incertitudes. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Shakespeare en noir et bleu

Le grand auteur sera remis au goût de jour à deux reprises pendant le festival de théâtre. Avec L’heure bleue, Maxime Robin et David Bouchard achèvent un projet qui a duré plusieurs années. Il avait pris naissance lors des Chantiers du Carrefour, il y a 6 ans.

Jouée en extérieur, les deux dramaturges revisitent Hamlet dans un style contemporain et québécois.

L’auteur, acteur et metteur en scène Cliff Cardinal reprend pour sa part Comme il vous plaira dans le spectacle William Shakespeare’s as you like it: A Radical Retelling by Cliff Cardinal. Son interprétation est subversive, étonnante et empreinte d’humour noir.

Le performeur sud-coréen Jaha Koo propose trois pièces dans la cadre de La trilogie Hamartia. The History of Korean Western Theater, Lolling and Rolling ainsi que Cuckoo, où le comédien dialogue avec des autocuiseurs à riz.

Cuckoo se tiendra les 10 et 11 juin et sera présenté en anglais et coréen, avec surtitres anglais et français. Photo : Wolf Silveri

Même si le spectacle du Nouveau théâtre expérimental se nomme Le virus et la proie, celui-ci n’a rien à voir avec la COVID. Créée par Pierre Lefebvre et Benoit Vermeulen, la pièce aborde plutôt les relations du pouvoir.

La place d’Youville accueillera un aquarium géant, oeuvre de l’auteur et artiste visuel Lars Jan. À l’intérieur de la grande boîte de verre, des acteurs s'adonneront à des activités de la vie quotidienne. Après un certain temps, l’aquarium se remplira d’eau, jusqu'à submerger les comédiens.

Holoscenes se veut une représentation des différentes réactions face aux changements climatiques.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Joël Pommerat, un habitué de l'événement, clôturera le Carrefour international de théâtre avec Contes et légendes.

Les billets pour les représentations sont déjà en vente à la billetterie du Carrefour.

La programmation des Chantiers, les laboratoires créatifs d’expérimentation, seront dévoilés le 11 mai prochain.