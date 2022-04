Un médecin de Sainte-Anne-des-Monts plaide coupable pour manquement en déontologie

Il a comparu mardi matin devant le conseil de discipline de l'ordre pour des faits qui se sont produits de décembre 2017 à décembre 2019.

Le médecin était accusé d'avoir eu une relation avec une de ses patientes, qui dépassait la relation thérapeutique normale entre un médecin et son patient.

Son épouse et lui avaient notamment développé une relation amicale avec cette patiente et ses enfants.

Le Dr Lavigueur côtoyait la famille, conseillait sa patiente sur son divorce et ses relations amoureuses, emmenait les filles de celle-ci au ski et aidait la famille financièrement.

Durant l'audience, le médecin a reconnu que son implication personnelle avait dépassé les bornes .

Il nie toutefois avoir eu une quelconque relation amoureuse ou sexuelle avec celle-ci et a expliqué son comportement par la situation de petite communauté éloignée de Sainte-Anne-des-Monts, qui a brouillé les limites de la relation qu'il devait avoir avec sa patiente.

Le Dr Lavigueur était aussi accusé d'avoir brisé le secret professionnel auquel il est astreint en divulguant à cette patiente le dossier médical de deux de ses ex-conjoints.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de dévoiler l’identité de la patiente, de ses enfants, et des personnes impliquées dans le dossier.

Une plainte sur le même sujet avait aussi été déposée à son encontre auprès du comité de discipline du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, qui l’avait reconnu coupable. Il lui avait alors été demandé de restreindre ses activités et de suivre une formation sur la relation entre le patient et son médecin.

La Défense et l'avocat du Bureau du syndic ont présenté au conseil de discipline une recommandation conjointe de trois mois de radiation temporaire du Collège des médecins du Québec. La décision doit être rendue d'ici 90 jours.

Le médecin de la Haute-Gaspésie avait aussi fait les manchettes pour avoir véhiculé des informations douteuses sur la vaccination des enfants en octobre 2021 et sur la chimiothérapie en 2016.