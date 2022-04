Près de 50 M$ seront investis dans les routes de Sherbrooke cet été

Au total, ce sont 49,4 millions de dollars qui seront investis dans ces travaux. Il s'agit d'une somme record selon la Ville de Sherbrooke.

Les principaux chantiers auront lieu sur la rue Galt Ouest et le boul. de Portland. Les travaux sur Galt Ouest sont déjà commencés. À l'heure actuelle, on reconstruit les infrastructures souterraines entre les rues Belvédère Sud et Alexandre. Par la suite, une passerelle cyclable au pont Joffre sera ajoutée. Aussi, l'intersection des rues Galt Ouest, Kitchener et McManamy sera reconstruite et le réseau électrique du projet Humano District sera enfoui.

Sur Portland, on prévoit la réfection de la chaussée entre l'autoroute 410 et le boul. Lionel-Groulx. De son côté, le ministère des Transports du Québec va voir à la réfection du viaduc de la 410.

La Ville recommande aux automobilistes de privilégier les autoroutes pour traverser la ville. Cette année, la saison des travaux ne sera pas facile, mais on met tout en place pour atténuer les répercussions. On invite la population à collaborer en planifiant ses déplacements ainsi qu'en favorisant le télétravail et le transport actif , indique la directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Une carte interactive est disponible sur le site de la ville de Sherbrooke pour y trouver les chantiers en temps réel.

Les chantiers se retrouveront également sur l'application Waze.