COVID-19 : 79 personnes hospitalisées au N.-B., dont 4 enfants de moins de 10 ans

Pour une deuxième semaine consécutive, 79 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées au Nouveau-Brunswick, selon la plus récente mise à jour du gouvernement provincial mardi. Parmi ces personnes, on compte quatre enfants de moins de 10 ans.

Six patients sont à l’unité des soins intensifs, soit sept de moins que lors de la dernière mise à jour.

Les autorités sanitaires déplorent également 10 décès supplémentaires, en une semaine. Cela porte à 378 le nombre de morts liés à la COVID-19 dans la province.

Les admissions en hausse

Le nombre d'hospitalisations dites « actives » – au moment de publier les données – est stable dans la province, alors que 79 personnes sont hospitalisées.

Toutefois, le nombre de nouvelles admissions pour la semaine du 10 au 16 avril a plus que doublé, passant de 41 la semaine dernière à 102 cette semaine.

La province signale 5645 nouveaux cas de COVID-19.

Au total, 2956 personnes de plus ont reçu un résultat positif à un test PCR de dépistage de la COVID-19 et 2689 autres par test rapide. Déclarer une infection de COVID-19 n'est plus obligatoire au Nouveau-Brunswick et ces chiffres sont largement sous-estimés.