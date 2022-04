Pas de départ du Saaremaa mercredi entre Matane et la Côte-Nord

Le Saaremaa I restera à quai jusqu’à nouvel ordre. Toutes les traversées prévues pour mardi et mercredi entre Matane, Baie-Comeau et Godbout sont annulées. La Société des traversiers du Québec (STQ) précise que les forts vents ne permettent pas une navigation sécuritaire du bateau sur le Saint-Laurent.

En revanche, la Société des traversiers du Québec STQ a annoncé que des traversées supplémentaires seraient mises en place jeudi entre Matane, Baie-Comeau et Godbout. La traverse sera offerte à 8 h et 14 h au départ de Matane, à 11 h et 17 h au départ de Baie-Comeau.

La Société des traversiers du Québec STQ indique que les dépôts sur réservation seront remboursés aux clients qui avaient acheté des billets.

La direction de la traverse a aussi annulé les traversées au cours du congé pascal.

Plus tôt mardi matin, le départ du Coopérative de transport maritime et aérien CTMA , de l’Île-duPrince-Édouard vers les îles de la Madeleine, a dû être devancé. Il est parti à minuit au lieu de 7 h en raison de conditions météorologiques défavorables.

Le Saaremaa I a pris la relève du F.-A.-Gauthier depuis le 21 mars pour assurer la traverse entre Matane et la Côte-Nord.