Appels à la démission du recteur de l’Université Laurentienne

Depuis le dépôt du rapport préliminaire de la vérificatrice générale de l’Ontario sur la crise financière de l’Université Laurentienne, des voix s’élèvent pour réclamer le départ du recteur et président, Robert Haché, et des cadres supérieurs de l’établissement.

Dans son rapport publié le 13 avril, Bonnie Lysyk affirme que la Laurentienne n’était pas tenue de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), une procédure qui n’avait jamais été entreprise par une institution d’enseignement auparavant.

Le président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL), Fabrice Colin, avait affirmé la semaine dernière en réaction au rapport que le futur de l’établissement passe en tout premier lieu par un renouvellement du corps dirigeant de l’Université .

M. Colin a indiqué que les professeurs comptaient manifester lors de la lecture du rapport du recteur lors de la réunion du Sénat de l'Université du 19 avril.

Pour sa part, le vice-président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne APPUL , Louis Durand, disait vendredi dernier avoir entendu des rumeurs concernant le départ de M. Haché à la suite du rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario, mais rien de concret.

« Après l’acceptation de la convention collective, le syndicat (APPUL) avait demandé également à ses membres de signer une pétition pour la démission de cinq personnes, dont Robert Haché. Les résultats étaient très élevés parmi les membres du corps professoral. » — Une citation de Louis Durand, vice-président de l'Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne

Les autres membres visés par cette pétition étaient Marie-Josée Berger, vice-rectrice aux études, Serge Demers, secrétaire général et du Sénat, Lorella Hayes, vice-rectrice à l'administration, et Claude Lacroix, l'ancien président du conseil des gouverneurs.

Mme Hayes et M. Lacroix ont quitté leur fonction respective à la Laurentienne dans la dernière année.

Des associations provinciales et nationales demandent des changements

L'Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario (OCUFA) a demandé dès avril 2021 le départ de membres de la haute direction de l'Université Laurentienne, à la suite de la suppression de nombreux programmes et le licenciement d'une centaine de professeurs.

Susan Wurtele, présidente de l'Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario OCUFA , affirme que cette position est maintenant renforcée par les conclusions du rapport préliminaire de Bonnie Lysyk.

« Apprendre que cela aurait pu être évité, ça mine encore plus notre confiance envers l'administration actuelle. » — Une citation de Susan Wurtele, présidente de l'Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario

Elle souligne notamment le manque de transparence de la haute direction.

Mme Wurtele précise que l'Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario OCUFA ne demande pas le départ des gouverneurs qui ont été nommés dans les derniers mois.

Dans un communiqué, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) a demandé la démission immédiate de M. Haché.

Le rapport publié [le 13 avril] est une mise en accusation accablante de l'administration de l'Université Laurentienne , déclarait alors le directeur général de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université ACPPU , David Robinson.

Le conseiller politique de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université ACPPU , Karl Bélanger, affirme que M. Haché a clairement manqué d'imagination en choisissant la voie de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies LACC .

On ne peut plus avoir confiance, tout simplement , affirme-t-il.

En point de presse mercredi dernier, la députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, a répété qu’elle est convaincue que la crise aurait pu être évitée avec l’aide du gouvernement provincial.

On voit déjà des changements , ajoute-t-elle. Il y a maintenant un nouveau président du conseil des gouverneurs [Jeff Bangs]. On a vu un changement des gens qui sont au conseil [...], et on devra voir un changement [au poste de recteur] de l’Université.

M. Bangs, qui occupe le poste de président du conseil des gouverneurs depuis janvier, n’a pas souhaité discuter de la situation.

Veuillez respecter le fait que je ne suis pas en mesure de commenter les questions relatives aux ressources humaines et qu'il n'est pas approprié pour moi de réagir à des rumeurs , a-t-il écrit.

La porte-parole de l'Université, Sarah de Blois, a indiqué ne pas avoir de mise à jour a partager.

Une solution de dernier recours inévitable , réitère le recteur

Le recteur Robert Haché a répété pendant la réunion que le recours à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies LACC était inévitable en février 2021 et que c'était la dernière chose qu'il souhait faire.

Il a affirmé avoir hâte de voir le rapport final de Mm Lysyk.

Tom Fenske, président du Syndicat des employés de l'Université Laurentienne, a accusé Robert Haché d'avoir manqué de transparence. Notre argent est allé dans un trou noir. Pourquoi avez-vous caché les conversations sur la [Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies LACC ]?

