Le glamping, une solution pour attirer des touristes toute l’année au N.-B.

Le village de Cap-Pelé s’apprête à avoir son terrain de glamping, à l'image de nombreuses autres localités du Nouveau-Brunswick. L'offre de ce type d'hébergement – du camping plus luxueux qui offre les commodités d'une chambre d'hôtel et l'immersion dans la nature – prend de l'ampleur dans la province.

Un nouveau projet à Cap-Pelé

L’entente entre l’entreprise Camping Plage Aboiteau Beach Inc. et la municipalité est sur le point d’être finalisée, confirment les promoteurs, qui ne souhaitent pas en révéler davantage avant l’annonce officielle.

Dans la première phase du projet, 12 unités seront construites dans un secteur boisé du Parc de l’Aboiteau. Si le site de glamping obtient le succès espéré, 24 unités additionnelles pourraient voir le jour, tout juste en face des chalets de l’Aboiteau, le long du sentier municipal.

Le nouveau site de glamping, à Cap-Pelé, sera construit en face des chalets de l'Aboiteau, sur un terrain boisé.

Les unités longeront le sentier municipal.

Initialement, ce terrain devait être aménagé pour accueillir 247 campeurs en roulotte à partir de l’été 2019, mais le projet n'a finalement jamais abouti.

À l’époque, cette proposition avait créé des remous. Loin de faire l’unanimité, plusieurs citoyens avaient exprimé haut et fort leur mécontentement, s’inquiétant notamment des effets dommageables sur l’environnement, malgré le feu vert donné par une étude d’impact environnemental provinciale.

Un développement bien accueilli

Natasha Bell, qui s’était fermement opposée au développement des nouveaux lots de camping, tient aujourd’hui un discours plus modéré à l’égard du glamping. La résidente de Cap-Pelé croit que cette activité saura animer l’attrait pour la région durant les longs mois d’hiver, où le tourisme est mis sous respirateur.

Je pense que Cap-Pelé a besoin d’une sorte d’hébergement touristique. Les hôtels sont actuellement occupés par des travailleurs étrangers, ce qui est génial, évidemment, pour l’économie de la région. Mais cela nous laisse avec un vide pour le marché touristique , avance-t-elle.

Elle aimerait toutefois que ce développement soit accompagné d’une stratégie d’entretien des infrastructures actuelles. J’espère qu’il y a de l’argent dans les coffres, parce qu’à la fois notre parc et nos chaussées nécessitent beaucoup de travaux de réparation.

Debbie Dodier, qui a été la mairesse de Cap-Pelé de 2008 à 2016, ne ménage pas son enthousiasme. Ça fait un projet qui vient agrémenter la communauté. [...] Moi, je trouve ça extraordinaire! s’égaye-t-elle.

Et, comme Natasha Bell, elle trouve le projet d’autant plus intéressant qu’il pourra accueillir des touristes tous les mois de l’année. Je pense qu’on ne peut pas négliger des projets du genre, puis je pense que c’est bien d’encourager ça , poursuit-elle.

Le glamping a la cote dans la province

Les cinq dômes du RNR Glamping sont réservés toutes les fins de semaine jusqu'à la fin de l'année, informe Angele Miller. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

À une quarantaine de kilomètres au nord, cinq dômes sont disponibles toute l’année pour les personnes en quête d’une escapade en nature dans un cadre chic.

L’entreprise familiale RNR Glamping, à Cocagne, a ouvert ses portes en octobre 2020 et depuis, pas une journée ne passe sans que les unités soient occupées, se réjouit la propriétaire, Angele Miller. Et les fins de semaine, on est tout sold out jusqu’à la fin de l’année.

Selon la saison et les jours de la semaine, le prix d’une nuitée dans l’un de ces logements oscille entre 195 et 220 dollars. Chacun peut héberger jusqu’à quatre individus, et détient un spa privé, un barbecue et un hamac, notamment.

Les propriétaires s’apprêtent à construire deux nouvelles unités sur leur terrain qui occupe maintenant une superficie de 22 hectares. Ils veulent offrir un nouveau genre de glamping qui sera unique dans les Maritimes, révèle discrètement Angele Miller.

Un marché local compétitif

La rivière Cocagne. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Récemment, le conseil municipal de la communauté rurale a approuvé l’aménagement d’un nouveau site de glamping, au sud de la rivière Cocagne. La compétition s’intensifie, d’où le besoin de se distinguer, concède Angele Miller.

C’est pourquoi, avec son mari, ils instaurent des partenariats avec des entreprises locales, proposent un service de traiteur et comptent inaugurer prochainement un centre de yoga et de méditation.

Si la clientèle venait surtout du Grand Moncton à cause de la pandémie, elle s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de gens en provenance de provinces voisines, comme l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l’Ontario.

Elle s’attend toutefois que la levée des restrictions encourage les voyageurs à s’aventurer davantage à l'extérieur du pays. Ça va être difficile pour les nouveaux sites de bâtir une clientèle, dans un marché [local] très compétitif , raisonne la cofondatrice de RNR Glamping.

Quoi qu’il en soit, il semble bien que cette activité soit une solution préconisée par les localités du Nouveau-Brunswick pour attirer les touristes chez elles toute l’année.