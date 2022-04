Le premier film de Charlotte Le Bon, Falcon Lake, sélectionné à Cannes

Tourné au Québec, le film met notamment en vedette Monia Chokri, Karine Gonthier-Hyndman, Sara Montpetit et Joseph Engel. Il s’agit d’une adaptation libre de la BD romanesque Une sœur, de Bastien Vivès.

Image tirée du film « Falcon Lake » où l'on voit Joseph Engel et Sara Montpetit Photo : Cinéfrance

C’est le premier long métrage de l’actrice, bien connue en France, où elle a été découverte à la télévision, puis au cinéma, dans de nombreux rôles.

La Quinzaine des réalisateurs présentera également en mai prochain les premiers pas au cinéma de l’écrivaine française Annie Ernaux, 81 ans. Réalisé avec son fils David, Les années Super 8, promet, tout comme l’œuvre de l’autrice des Années, de faire le lien entre autobiographie et récit social et politique.

Onze réalisatrices font partie de la sélection de la Quinzaine des réalisateurs, créée après les événements de mai 1968 en opposition au traditionnel Festival de Cannes. Au total, ce sont 23 films qui veulent restituer la beauté et la richesse du cinéma contemporain mondial , a indiqué le délégué général Paolo Moretti, qui doit passer la main à l'issue de l'événement cette année.

Les sujets politiques bien représentés parmi la sélection

La Quinzaine débutera par la remise du traditionnel Carrosse d'Or à la réalisatrice américaine Kelly Reichardt, par ailleurs présente en compétition officielle à Cannes pour son nouveau film, Showing Up.

Le bataillon français est bien représenté, avec les derniers films de Mia Hansen-Løve (Un beau matin, avec Melvil Poupaud et Léa Seydoux), et de Philippe Faucon. Le film de ce dernier porte sur le destin des harkis, ces Algériens qui ont combattu du côté de la France, soixante ans après l'indépendance de l'Algérie. On y verra aussi le deuxième film de Léa Mysius (Les cinq diables, avec Adèle Exarchopoulos), qui a été scénariste pour Jacques Audiard et Arnaud Desplechin.

La cinéaste Alice Winocour s'attaquera à la question du terrorisme, avec l'histoire d'un attentat dans la capitale, dans Revoir Paris, avec Virginie Efira et Grégoire Colin.

Outre un film asiatique qui va rejoindre prochainement cette sélection, mais dont le titre n'a pas été révélé, des films venus des quatre coins du monde seront projetés, dont un d'Ukraine (Pamfir, premier long métrage de fiction de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk), annoncé comme une tragédie grecque entre parabole sociale et politique . Les questions politiques seront très présentes dans des films venus aussi bien d'Amérique latine (1976, de Manuela Martelli, sur la dictature de Pinochet au Chili) que du monde arabe, de la Tunisie au Liban.

Le film d'ouverture est celui du réalisateur italien qui avait adapté Martin Eden, de Jack London, Pietro Marcello. Son premier film tourné en Français, L'envol, avec Louis Garrel, est une fable empreinte de réalisme magique , selon Paolo Moretti.