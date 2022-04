Le masque obligatoire prolongé jusqu’au 30 juin à l’Université de la Saskatchewan

L'utilisation de masques restera donc obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs, notamment les couloirs, les salles de classe et les installations de loisirs.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, l'Université de la Saskatchewan indique avoir pris cette décision en raison d’un nombre croissant de cas de COVID-19 signalés sur le campus.

Elle fait également état d’une hausse de cas positifs enregistrés dans la province.

Avec la propagation continue et l'augmentation des cas positifs à travers la province et la ville, l'obligation de porter un masque sera prolongée jusqu'au 30 juin afin d'assurer la sécurité de la communauté du campus et de perturber le moins possible les activités principales de l'université .

Plus de 400 cas positifs liés à la COVID-19

L’Université de la Saskatchewan rapporte que 418 cas positifs en lien avec la COVID-19 ont été signalés parmi le personnel, les étudiants et le corps enseignant entre le 1er et le 13 avril.

Parmi ces cas, 375 d'entre eux concernaient des personnes qui avaient participé à des activités sur le campus, précisent les responsables.

Auparavant, l'université avait signalé 348 cas positifs entre le 17 et le 31 mars.

L'université demande à tous les membres du personnel et aux étudiants de rester à la maison s'ils présentent des symptômes de la grippe, même s'ils ont reçu un test négatif.

Elle annonce que son équipe d’intervention continuera à surveiller la situation et à faire des recommandations sur des mesures sanitaires à adopter.

Les cours en présentiel ont repris à l'Université de la Saskatchewan le 7 février dernier.