Agression présumée dans le métro : l’installation de portes palières réclamée

Je me suis dit que ça aurait pu être moi , explique Shelagh Pizey-Allen, porte-parole de TTCriders, un groupe de défense des usagers de la Commission de transport de Toronto (Commission de transport de Toronto CTT ).

Selon la représentante, une solution s’impose pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent : l’installation de portes palières, qui pourraient empêcher les chutes sur les rails. Ces portes pourraient améliorer la sécurité des passagers, en plus d’aider à réduire les retards dans le métro dus aux objets tombés sur les rails , explique-t-elle.

Un débat qui ne date pas d’hier

L’ancien conseiller municipal et ancien vice-président du conseil d'administration de la Commission de transport de Toronto CTT , Joe Mihevc, juge aussi que le moment serait bien choisi pour agir, et ce, même si l'installation de portes palières coûterait environ de 12 à 15 millions de dollars par station .

Il estime qu’une telle initiative en vaudrait la chandelle, en raison de la garantie de sécurité qu’elle procurerait aux passagers. À Toronto, la mort d'un homme poussé devant des rails de métro en 2018 avait suscité l’indignation. Et, au fil des années, d’autres accidents se sont produits. Une altercation a entraîné la chute d’un homme il y a quatre mois, toujours à la station Bloor-Yonge, selon la Commission de transport de Toronto CTT .

Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est poussé. L’installation peut se faire de façon progressive , selon M. Mihevc, qui mentionne que des suicides se produisent également dans le métro.

Il explique aussi que le débat entourant l’installation de portes palières est en cours à l’Hôtel de Ville de Toronto depuis 15 ans, mais que la technologie qui permettrait leur utilisation, le contrôle automatique des trains, est beaucoup plus récente.

Le contrôle automatique des trains, c’était la plus grande barrière , affirme-t-il.

Pas le financement nécessaire

En entrevue à l’émission Metro Morning de CBC, le porte-parole de la Commission de transport de Toronto CTT , Stuart Green, a tenu à rassurer la population et a mentionné que des événements comme celui survenu dimanche se produisent très rarement.

La sécurité, c'est notre priorité. [...] On engage de plus en plus d’agents pour surveiller les stations et on met plus de caméras , a-t-il dit.

Les utilisateurs du métro devront cependant attendre avant de voir des portes palières.

Les portes palières sont dans notre plan à long terme, mais nous n’avons pas le financement nécessaire à l’heure actuelle , a-t-il ajouté.

M. Green encourage cependant la population à contacter la Commission de transport de Toronto CTT si elle ne se sent pas en sécurité dans le réseau de transport ou si elle remarque une situation potentiellement dangereuse.

Avec des informations d'Anne-Marie Trickey et de CBC News