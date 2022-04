Un joueur du Rouge et Or parmi les meilleurs espoirs de la LCF

Le joueur de ligne offensive du Rouge et Or Cyrille Hogan-Saindon est l’un des 20 meilleurs espoirs en vue du repêchage de la Ligue canadienne de football. Le centre de 24 ans est le seul joueur universitaire québécois à percer le classement final du Bureau de recrutement amateur de la LCF.

L’athlète de Québec, qui n’était pas du classement paru en janvier, pointe désormais au 18e rang. Un bond qui a certainement à voir avec l’excellente performance livrée au camp d’évaluation de la LCF où il avait été invité, fin mars, à Toronto.

Le colosse de 1m93 (6’4’’) et 136 kg (301 livres) a été le meilleur de tous les joueurs de ligne offensive présents avec 26 répétitions au développé-couché. Il a ensuite pris les 2e et 3e rang à deux épreuves de rapidité et d’agilité, le test 3-cônes et le test de la navette. Des résultats qui ont visiblement impressionné les recruteurs.

Je suis vraiment content. C’était mon objectif de me faire remarquer au camp d’évaluation pour mes habiletés athlétiques , s’est réjoui l’ancien des Élans de Garneau, mardi, en voyant son nom au classement des meilleurs espoirs.

Le classement est dominé par le receveur ontarien John Metchie III, de l’Université de l’Alabama, qui semble plutôt voué à une carrière dans la Ligue nationale de football.

Le repêchage de la LCF aura lieu le 3 mai.