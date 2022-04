Des citoyens s’opposent au futur stationnement à étages de l’Hôpital de Chicoutimi

Certains d’entre eux se sont présentés à la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi mardi midi pour exprimer leur inquiétude et leur mécontentement.

Une demande d’amendement a d’ailleurs été déposée par les citoyens dans ce dossier. Ils réclament que le stationnement, qui sera aménagé lors de travaux majeurs réalisés au centre hospitalier, soit plutôt souterrain puisqu’ils craignent que cette infrastructure obstrue la vue sur le Saguenay et sur les monts Valin.

Au cours d'une entrevue accordée à l'émission matinale C'est jamais pareil mardi, un citoyen de Chicoutimi, Roger Tremblay, a indiqué que ce projet équivaudrait à masquer la vue sur le rocher Percé, en Gaspésie.

Un statut patrimonial est même demandé pour protéger ce secteur qui offre une vue imprenable sur le Saguenay.

Plans en préparation

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean planche sur les esquisses du nouveau bloc opératoire et des infrastructures connexes et entend lever le voile sur les plans au cours des prochaines semaines.­­

Une consultation publique devrait avoir lieu au sujet du stationnement lors de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi le 17 mai. Si, d'ici là, la Ville ne peut pas voir les documents, la consultation sera différée.

Récemment, la conseillère municipale du secteur et présidente du comité consultatif d'urbanisme de Saguenay, Mireille Jean, a soulevé la question de l’atteinte au paysage. La mairesse Julie Dufour a toutefois expliqué que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS a prévu le coup et que la construction ne nuira pas à l'aspect visuel des lieux.

Avec Flavie Villeneuve