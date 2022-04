Éclosion de gastroentérite dans des écoles et des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

La Santé publique a identifié des lieux d’infection un peu partout dans la province, mais elle n’a pas précisé combien d’établissements font l'objet d'une enquête. Elle a prévenu certains ministères d’une possible propagation.

Bruce MacFarlane, directeur des communications au ministère de la Santé, a confirmé l’apparition d’au moins deux éclosions de norovirus, ainsi que la propagation d’infections similaires dans des écoles, des garderies et des foyers de soins de longue durée.

Le norovirus provoque la gastro-entérite, une maladie généralement accompagnée d'une diarrhée et/ou de vomissements chez les personnes atteintes.

Forte augmentation

Le médecin de famille Ghislain Lavoie, de Moncton, a révélé avoir remarqué une forte augmentation de maladies qu’on n’avait pas vues ces deux dernières années, comme la gastroentérite, le rhume, la grippe et d’autres infections de ce genre.

Le Dr Ghislain Lavoie précise que le port du masque a permis de neutraliser d'autres virus dans les dernières années, mais que maintenant, certaines maladies refont surface, comme la gastroentérite. Photo : Radio-Canada

On n’en voyait presque pas durant la pandémie, a-t-il déclaré. Ce n’est pas seulement une anecdote. Les statistiques le prouvent. On ne les voyait pas parce qu’il n’y avait pas d’exposition aux autres, il y avait le port du masque et la distanciation. Tout ça nous protégeait. Maintenant que c’est plus libre, on revoit ces infections.

M. MacFarlane poursuit que de telles infections peuvent survenir toute l’année et qu’elles ne sont pas inhabituelles. Il est cependant important d’alerter les services responsables des foyers de soins parce que ce sont des maladies très contagieuses, prévient-il.

Les établissements de soins de longue durée qui présentent au moins deux résidents et/ou du personnel souffrant de symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements ou de la diarrhée doivent se rapporter aux autorités régionales de la santé publique , a-t-il indiqué.

C’est le cas à Brunswick Hall, un foyer de soins spéciaux de Fredericton. La porte-parole Isabelle Landry a confirmé une éclosion gastro-intestinale. La Santé publique a déclaré l’épidémie terminée le 11 avril.

Notre équipe a fait un travail exceptionnel pour prendre soin des résidents pendant cette période. Un virus gastro-intestinal peut être très contagieux et se répandre rapidement , a-t-elle fait part, en précisant que le foyer possède un expert en prévention des infections et que les résidents ont leurs propres salles de bain.

Complications et prévention

Avec la sixième vague, le retour en force de ces maladies en rajoute une couche, que ce soit pour le médecin de famille dans son bureau ou celui qui s’occupe des patients à l'hôpital ou dans un foyer de soins, explique le Dr Lavoie.

Si l'on remarque que quelqu’un présente des symptômes, est-ce que ça prend un isolement complet? Qu’est-ce qu’on fait lorsque la situation se présente? Est-ce que ça peut reporter des congés? Si on voit une personne qui présente des symptômes et qu’on n’a pas écarté la possibilité que ce soit la COVID-19, on ne peut pas l’envoyer dans un foyer et risquer qu’il contamine d’autres personnes , croit le spécialiste en médecine familiale.

Le Dr Lavoie soutient que toutes les mesures sanitaires ont leur part à jouer. La gastroentérite se transmet par de petites particules d’une personne infectée par la bouche et on peut l’éviter en se lavant souvent les mains, stipule-t-il. Pour les infections respiratoires, le lavage de mains est important, mais le masque ajoute une bonne couche de protection, selon ses dires.

Pour éviter la transmission de ces maladies, c’est la même façon que de se protéger de la COVID-19. On va encourager le port du masque, le lavage des mains et éviter les contacts avec les gens vulnérables. On peut ainsi réduire la propagation de ces vieux ''nouveaux arrivants'' , recommande-t-il.

Les dernières éclosions de ces maladies transmissibles remontent à 2019.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie