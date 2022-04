De nombreuses pannes électriques en Estrie

À Sherbrooke, les pannes sont concentrées dans le nord, dans le secteur Rock Forest, dans le secteur Lennoxville et dans l'est près du marais Réal-D.Carbonneau.

En Estrie, c'est dans la MRC du Haut-Saint-François où on retrouve le plus d'abonnés privés d'électricité (3600). Les MRC du Granit, de Memphrémagog et de Sherbrooke sont aussi grandement touchées par les pannes.

Ce sont principalement des bris d'équipement dus aux forts vents qui causent les pannes électriques. Selon Environnement Canada, les rafales atteignent 68 km/h.

Pour l'instant, ni Hydro-Sherbrooke ni Hydro-Québec ne sait à quelle heure le service sera rétabli.

Plus de détails à venir.