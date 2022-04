Playdate de Panic, la première console de poche à manivelle

L’éditeur et développeur des jeux Untitled Goose Game et Firewatch, Panic, offre à la communauté de joueurs et joueuses un nouvel appareil de collection pour jouer à une vingtaine de jeux indépendants exclusifs : la Playdate, une mini console portable en noir et blanc et à manivelle.

Bien que le design de l’appareil semble sorti tout droit des années 90, l’époque où la GameBoy classique régnait, la Playdate peut compter sur plusieurs fonctionnalités modernes, dont la connexion Bluetooth et wi-fi.

La console, dont le matériel a été conçu par Teenage Engineering, compte sur 16 Mo de mémoire vive et 4 Go de stockage. Le tout entre dans un boîtier de 7,6 cm par 7,4 cm, et 9 mm d’épaisseur. L’écran a une qualité d’image de 400 par 240 pixels 1-bit. On peut aussi y brancher un casque d’écoute dans une prise stéréo.

Une application Playdate peut connecter l’appareil à un PC ou un Mac, ce qui permet de jouer avec des manettes traditionnelles, ou encore de diffuser ses exploits sur YouTube ou Twitch, par exemple.

Panic estime à huit heures la durée de vie de la batterie, lorsque la Playdate est en activité, et 14 jours en mode veille.

Toutefois, on ne peut compter sur un rétroéclairage de l’écran, et les graphismes sont seulement en noir et blanc.

Des jeux exclusifs

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la manivelle sur le côté de la console ne sert pas à prolonger la durée de vie de la batterie. Il s’agit plutôt d’une fonction de jouabilité unique à chaque jeu et qui s’ajoute aux boutons traditionnels A et B et aux flèches sur le dessus de la manette intégrée. C’est d’ailleurs ce qui distingue cette nouvelle console des autres, selon plusieurs critiques, car chaque jeu a été développé en fonction de cette manivelle.

Une fois l’appareil ouvert, le joueur ou la joueuse a d’abord accès à une bibliothèque de deux jeux vidéo gratuits, qui supporte bien les animations, même les plus complexes. Deux nouveaux titres sont ajoutés toutes les semaines pendant 12 semaines, donc on peut s’attendre à 24 jeux pour commencer, tous conçus spécifiquement pour la console.

La première saison de Playdate compte 24 jeux vidéo exclusifs à la console. Photo : Panic

Panic prévoit de nouvelles saisons pour sa console, ce qui signifie que de nouveaux titres pourraient être ajoutés à l’avenir. L’éditeur et développeur travaille aussi sur des jeux payants pour sa console de poche.

Il faudra toutefois s’armer de patience pour pouvoir mettre la main sur la Playdate. L’appareil vient tout juste de commencer à être envoyé aux personnes qui l'ont précommandé, et le site prévient que les prochaines livraisons sont prévues seulement en 2023. Les personnes intéressées peuvent tout de même précommander la console de poche, qui se détaille à 179 $ US (226 $ CA) plus les frais d'envoi.