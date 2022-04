La musique des Stonemen est rééditée 55 ans après leur séparation

The Stonemen, un groupe de rock des années 1960 au Nouveau-Brunswick, rassemblait quatre frères, soit Fernand LeBlanc à la guitare d’accompagnement et au chant, Danny (Donat) LeBlanc à la guitare soliste, Norbert LeBlanc à la basse et au chant, et Éric LeBlanc à la batterie.

