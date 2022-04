Yves-François Blanchet juge le projet de tramway « emballant »

M. Blanchet est ressorti tout sourire de sa rencontre avec le maire Bruno Marchand, mardi matin, à l’hôtel de ville de Québec­. Le chef bloquiste a mentionné que leurs échanges avaient porté presque exclusivement sur le tramway, à propos duquel il s’est montré dithyrambique.

Écoutez, je pourrais bien vous conter des menteries puis inventer des nuances, mais je trouve ça emballant [...] On fait de la politique pour voir des projets intéressants, perfectibles, qui vont s'améliorer à travers le temps, mais qui donnent le goût puis qui sont enthousiasmants, et c'est ce que moi, j'ai vu , a commenté Yves-François Blanchet lors d’une mêlée de presse tenue à l’issue de la rencontre.

« Ça me met un sourire de voir qu'on est dans des démarches de ce type-là. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le politicien fédéral a semblé convaincu par les efforts déployés par la Ville de Québec pour améliorer l’acceptabilité sociale du projet.

Volonté de s'adapter

Je pense qu'on a le droit d'être optimiste. Je suppose qu'il y a encore peut-être des petits détails, des choses qui vont encore évoluer, mais j'ai senti une volonté d'adapter ça à la volonté populaire des gens et d'obtenir une acceptabilité sociale qui semble être vraiment en voie de se solidifier , a-t-il commenté.

Yves-François Blanchet dit sentir une progression par rapport à l'acceptabilité sociale du projet de tramway. (Archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Invité à dire s’il fallait se donner une cible d’acceptabilité sociale à atteindre, Yves-François Blanchet a répondu que ce concept n’était pas quantifiable.

Je ne crois pas à l'existence de cible quantifiable et mathématique pour une notion aussi diffuse que l'acceptabilité sociale. À quelque part, ça se sent. C'est comme la notion de consensus , a-t-il expliqué.

« On ne met pas un chiffre sur le mot consensus justement parce que ce n'est pas statistique. Le bon jugement est capable de faire foi de ça. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le fédéral interpellé

Le gouvernement Legault ayant adopté les décrets permettant à la Ville de Québec de lancer les appels de propositions pour la réalisation du tramway, M. Blanchet croit que le temps est venu pour qu’Ottawa octroie sa part de financement, et ce, sans condition.

La nuance, chez nous, elle est claire, Ottawa n'a pas à accrocher d'étiquette après un financement. Ce n'est pas sa juridiction. Ottawa transfère des fonds, mais comprenant bien sûr que la volonté du gouvernement du Québec est que ça se fasse , a-t-il indiqué.

Le chef du Bloc québécois a également été questionné sur la nouvelle mouture du projet de tunnel entre Québec et Lévis. Il a voulu se montrer prudent, affirmant qu’il y avait encore beaucoup d’éléments inconnus.

M. Blanchet voit d'un bon œil que la nouvelle version du troisième lien ait entraîné une révision à la baisse des coûts estimés du projet. Photo : site du Réseau express de la capitale

M. Blanchet a réitéré que l'existence d'un lien de centre-ville à centre-ville est selon lui quelque chose de valable et que plus le projet fera place au transport collectif, mieux ce sera .

À ce propos, il a affiché une certaine perplexité par rapport à l’intention du gouvernement Legault de retirer deux voies au transport collectif et de limiter les voies réservées aux heures de pointe.

Je me suis un peu gratté la tête sur cet aspect-là et ça fait partie de la discussion qui aura lieu à l'Assemblée nationale et que je vais suivre de proche , a précisé le leader bloquiste.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux