François Legault de passage aux Îles-de-la-Madeleine

François Legault amorcera sa visite en rencontrant le maire Jonathan Lapierre à 15 h 30 heure locale.

On va discuter d’insularité, d’érosion des berges, de la transition énergétique et des grands enjeux qui touchent les Îles , mentionne M. Lapierre. Chose certaine, on va maximiser le temps qu'on va passer avec lui.

François Legault va par la suite s’entretenir avec les membres de la direction de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA).

Pour ces deux rencontres, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien.

Aucune annonce n'est prévue dans l'archipel mardi.

Certaines sources ont indiqué à Radio-Canada que François Legault procéderait à une annonce mercredi matin aux Îles-de-la-Madeleine en matière d’éducation.

Le premier ministre se rendra par la suite à Gaspé où une annonce aura lieu en après-midi concernant les énergies renouvelables.