Un appel à la mobilisation pour sauver l’église Saint-Antoine-de-Padoue à Perkins

La durée de cette fermeture est indéterminée, explique Louise Plouffe, présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue. Dans l’attente des travaux, la paroisse continuera à se rassembler dans une salle à l’école Du Sommet, à Perkins , ajoute-t-elle.

Car l’édifice actuel représente un danger pour la sécurité des gens qui le fréquentent.

Au fil des ans, il y a eu des dommages structurels au bâtiment , explique-t-elle.

La pandémie ayant affecté les ressources de la paroisse et le nombre de pratiquants étant en forte diminution, il est difficile d’envisager les travaux nécessaires, pour le moment.

Quand nous faisons face à d’énormes dépenses, nous n’avons pas les moyens financiers pour les payer. Dans ce cas, ce sont des réparations majeures, certaines urgentes, qui dépassent un million de dollars , estime Mme Plouffe.

Faire inscrire l’église au registre du patrimoine culturel du Québec

Des discussions ont lieu avec la Municipalité de Val-des-Monts. L’idée de transférer la propriété de l’église a été évoquée, mais le coût des travaux empêche d’envisager une telle option.

C’est un joyau de la municipalité et la Municipalité voudrait bien l’accepter et la transformer en un milieu communautaire, mais elle ne veut pas entreprendre d’aussi gros travaux de réparation, car ses moyens ne sont pas énormes non plus , explique la présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue.

La solution envisagée est donc de délivrer une citation municipale de reconnaissance de la valeur patrimoniale à l’église Saint-Antoine-de-Padoue afin de la faire inscrire, ensuite, au registre du patrimoine culturel du Québec. Cette désignation permettrait ensuite de demander des fonds provinciaux pour financer une partie des travaux. L’autre partie proviendrait d’une levée de fonds communautaire.

Une fois le projet ficelé, le bâtiment serait transféré à la Municipalité pour un usage hybride, avec un espace pour le rassemblement du culte les dimanches, et une vocation communautaire.

Louise Plouffe, présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue Photo : Gracieuseté/ Louise Plouffe

Nous allons faire notre effort pour sauver le bâtiment et pour le remettre à la municipalité pour un usage communautaire , dit Mme Plouffe.

Une église plus que centenaire

Construite en 1906, l’église Saint-Antoine-de-Padoue doit son architecture à Charles Brodeur, architecte hullois.

Dominant le hameau de Perkins, l’église est visible de loin avec son clocher argenté et sa haute structure de briques. Elle a remplacé une première chapelle érigée en 1857.

Lorsque l’église toute neuve a accueilli un premier prêtre résident, les sermons alternent entre français et anglais, la paroisse comptant à l'époque un grand nombre de mineurs irlandais, peut-on lire sur le site internet du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais.

La bâtisse est actuellement inscrite au répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Avec les informations d’Alexandra Angers