Les 16 élèves de 12e année attendent avec impatience deux jours du calendrier. Le 24 juin, c'est la la remise des diplômes, et le 25 juin, le fameux bal des finissants.

Ces dates sont si importantes pour Claire Bromley qu’elle a voulu faire partie de l’organisation. On est une classe très proche, comme une petite famille. On est excités de célébrer cette dernière fois où on va être tous ensemble , dit l’élève âgée de 18 ans.

Le financement a aussi été pris en charge par les élèves. On a récolté plus de 8000 $ , explique Claire Bromley. On a fait beaucoup de levées de fonds. Chaque vendredi, on vend de la pizza. On vend aussi des repas aux parents.

Depuis septembre, Claire Bromley et d'autres élèves planifient le bal de juin. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Avant de partir à l'université

Eleonore Vignola est plus ou moins préparée pour la partie dansante du bal, mais sa tenue, elle, est prête. Le rendez-vous est pris pour sa coupe de cheveux et pour le maquillage le jour de l’évènement.

Je gradue seulement une fois de l'école secondaire. C'est vraiment un moment où je peux célébrer avec toute ma classe. On pourra se voir une dernière fois avant l'université , explique-t-elle avec émotion.

En 2020, il y a eu une remise de diplômes, mais elle s'est faite à l'extérieur. On avait loué un stationnement à Airdrie , explique Isabelle Rioux, la directrice adjointe de l'établissement.

Impossible de faire une réception digne de ce nom, avec la famille et les amis, les deux dernières années. Ce mois de juin, le souper accueillera 100 personnes, un évènement sans restrictions, qui a un goût très spécial pour les élèves et le corps enseignant.

Une photo de la remise des diplômes de l'album des finissants 2021 de l'École francophone d'Airdrie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Partager la fierté

C’est comme une récompense après ces dernières années qui étaient difficiles avec la COVID. Étudier en ligne, c’était difficile pour la routine, la santé mentale : ça ne nous donnait aucune motivation , explique Eleonore Vignola.

On voyait que les élèves en voulaient plus. On n'avait pas le droit de les laisser aller dans nos bras, de les féliciter , dit Isabelle Rioux. Un retour à la normale, ça va faire du bien parce qu'on est fiers d'eux. Ils sont fiers d'eux. Ils veulent célébrer avec les gens qui leur ont permis de se rendre là.

Malgré l'augmentation des cas de COVID-19 depuis un mois, les élèves espèrent qu'il n'y aura pas de changement de dernière minute dans les règles sanitaires qui fera que cet évènement tant rêvé tombe à l'eau.