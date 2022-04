L’urgence climatique bafouée par le budget 2022 du Manitoba, selon des activistes

La province cite la protection de notre environnement comme l'une de ses cinq principales priorités dans les documents budgétaires déposés la semaine dernière.

Cependant, le directeur du projet Climate Change Connection à Winnipeg, Curt Hull, souligne que 50 millions de dollars pour nettoyer les mines abandonnées et 6 millions de dollars pour les initiatives existantes, auront un impact négligeable.

« Il y a très peu de choses dans [le budget] sur le changement climatique et sur une approche efficace pour nous aider à nous éloigner de notre dépendance aux énergies fossiles. » — Une citation de Curt Hull, directeur de projet chez Climate Change Connection à Winnipeg

Pour Curt Hull, le Manitoba doit faire pression pour électrifier les transports et les systèmes de chauffage des bâtiments.

Sans cela, le directeur du projet Climate Change est catégorique : la province ignorera les récentes conclusions du Groupe d'experts international sur l'évolution du climat, selon lesquelles le monde manque de temps pour éviter les conséquences désastreuses du changement climatique.

Au lieu de rendre l'utilisation des combustibles fossiles plus efficace, nous devons trouver des moyens d'éliminer complètement leur utilisation , affirme Curt Hull.

Curt Hull n’est pas surpris que le gouvernement progressiste-conservateur n'ait pas priorisé la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le budget provincial 2022 alloué à l'environnement

Le plan de dépenses du budget 2022 prévoit 50 millions de dollars pour nettoyer les mines abandonnées sur une période de deux ans et 6 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les initiatives découlant du plan vert de la province, publié en 2017.

Le gouvernement fédéral veut réduire les émissions de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. En 2020, les émissions au Manitoba étaient de 5,6 % supérieures au niveau de 2005 (archives). Photo : CBC/Radio-Canada / Gary Solilak

La province versera 500 000 $ supplémentaires en 2022 pour élargir le fonds pour la conservation et le climat, qui soutient les initiatives respectueuses de l'environnement des organismes à but non lucratif, des municipalités et des entreprises. La province versera aussi 1,2 million de dollars supplémentaire pour les programmes forestiers.

Le budget indique également que le Manitoba est en train d'élaborer un cadre de politique énergétique qui explorera des technologies innovantes pour réduire les émissions et stimuler l'économie .

Un consultant qui aide à préparer la nouvelle stratégie a déclaré à la province qu'elle devrait électrifier tous les types de véhicules servant au transport de passagers et réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre si elle veut atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Cependant, le ministre de l'Environnement, Jeff Wharton, a expliqué que le document de consultation, qui a été divulgué au Nouveau Parti démocratique NPD et rendu public, est une rétroaction que la province examine, mais pas nécessairement la voie que le Manitoba suivrait.

Le Manitoba n'a pas dit s'il se dirigeait vers le net zéro – qu'on atteint quand toutes les émissions de gaz à effet de serre produites sont compensées par les émissions retirées de l'atmosphère – mais le gouvernement fédéral affirme que le Canada prévoit d'atteindre cet objectif d'ici 2050.

Les émissions ont chuté au début de la pandémie

Le gouvernement du Manitoba s'est fixé comme objectif de réduire les émissions d'une mégatonne cumulative entre 2018 et 2022.

Pour Durdana Islam, tous les niveaux de gouvernement doivent collaborer pour aider à réduire les émissions. Photo : Durdana Islam

Dans des données récemment publiées par le gouvernement fédéral, le Canada a enregistré une baisse des émissions en 2020, bien que la pandémie soit considérée comme un contributeur important.

Au Manitoba, les émissions sont passées de 22,3 mégatonnes en 2019 à 21,7 mégatonnes en 2020.

Le plan d'Ottawa est de réduire les émissions de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. En 2020, les émissions au Manitoba étaient de 5,6 % supérieures au niveau de 2005.

Un porte-parole provincial n'était pas disponible pour commenter ces informations, lundi.

Le document budgétaire décrit le Manitoba comme un chef de file dans la production d'hydroélectricité propre et renouvelable et indique que la province continue de trouver des façons novatrices de faire baisser la courbe des émissions .

Pour la gestionnaire de programme pour Manitoba's Climate Action Team, Durdana Islam, le budget provincial devrait comporter des engagements spécifiques pour électrifier les véhicules ou encourager les gens à prendre l'autobus.

Elle souhaite également des progrès dans la rénovation des maisons en ce qui concerne notamment l’isolation, et une mise à jour du code du bâtiment provincial pour correspondre au code national de 2015.

Elle a ajouté que tous les niveaux de gouvernement doivent collaborer pour aider à réduire les émissions.

Avec les informations de Ian Froese