Hydro-Québec signe une entente pour trois projets de parcs éoliens dans Charlevoix

Il s'agit des projets éoliens qui portent le nom de Des Neiges, dont le déploiement est prévu dans trois secteurs distincts dans les Municipalité régionale de comté MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et, potentiellement, de La Jacques-Cartier. Chacun des secteurs comprendrait de 60 à 80 éoliennes et produirait une puissance de 400 mégawatts (MW), pour un total d'environ 1200 mégawatts MW .

« Il est impératif de nous doter de la flexibilité requise en matière d'approvisionnements [en électricité]. La filière éolienne fait partie des outils dont nous disposons. » — Une citation de Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

Le partenariat prévoit une participation égale des trois sociétés dans une nouvelle expansion de l'éolien sur le territoire de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, ont confirmé conjointement Hydro-Québec, Boralex et Énergir mardi matin.

Les coûts de construction et les profits seront ainsi partagés à parts égales.

Hydro-Québec achèterait l'énergie produite en vertu de trois contrats d'achat d'électricité afin que celle-ci soit intégrée dans le volume d'énergie disponible pour alimenter ses divers marchés, explique-t-on par voie de communiqué.

Un projet plus avantageux

Sans préciser de chiffres, le prix d'achat de l'électricité par la société d'État sera concurrentiel et plus avantageux que le projet Apuiat, a indiqué une porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers, à La Presse canadienne.

Le projet du parc Apuiat, sur la Côte-Nord, prévoit que l'électricité sera achetée au coût d'environ 6 cents le kilowatt par heure kWh , selon le contrat conclu entre une société qui regroupe les communautés innues, Boralex et Hydro-Québec Production.

Les détails à propos de l'échéancier et des coûts des projets Des Neiges dans Charlevoix ne sont pas dévoilés, mais les trois sociétés parlent d'investissements qui pourraient atteindre les trois milliards de dollars.

Il est précisé que la décision d'aller de l'avant dans chacun des projets reviendra à Hydro-Québec selon l'évolution de ses besoins. La demande en électricité étant forte et les projets étant assez avancés sur le plan réglementaire, la construction pourrait commencer rapidement au cours des prochaines années, estime la société d'État.

Davantage de capacité éolienne d'ici 2026

Pour Hydro-Québec, ce partenariat s'inscrit dans la volonté de son plan stratégique de constituer un portefeuille de 3000 mégawatts MW de capacité éolienne avec des partenaires d'ici 2026. Le processus d'appels d'offres se poursuivra en parallèle.

À la faveur de la transition énergétique et de la croissance attendue des besoins en électricité au Québec, il est impératif de nous doter de la flexibilité requise en matière d'approvisionnements. La filière éolienne fait partie des outils dont nous disposons , a déclaré la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, par voie de communiqué.

Boralex et Énergir ont élaboré et exploitent les trois premières phases éoliennes dans la seigneurie de la Côte-de-Beaupré. Les éoliennes sont entrées en service entre 2013 et 2015 dans le cadre de ces projet qui comprennent un total de 164 turbines et une puissance de 364 mégawatts MW .

Diverses études sont en cours pour les projets éoliens Des Neiges. De nouvelles séances d'information sont également prévues, notamment auprès des communautés autochtones.

Bonne nouvelle pour Boralex

L'annonce de mardi confirme que la société d'État est prête à conclure des partenariats avec des producteurs expérimentés d'énergie éolienne comme Boralex, juge Sean Steuart, de Valeurs mobilières TD. Même si ces projets sont encore à leurs débuts, ce partenariat procure une autre source transparente de croissance.

Au total, l'analyste croit que la participation de Boralex à ces trois projets serait inférieure au tiers en raison de l'ajout éventuel de partenariats avec les municipalités et les communautés autochtones. Il estime que la part de l'entreprise de Kingsey Falls atteindra 300 mégawatts MW , soit 25 % du total d'environ 1200 mégawatts MW . Cela représenterait une augmentation de 13 % de sa capacité nette , souligne-t-il.

Vers midi mardi, l'action de Boralex avait gagné 1 $, ou 2,59 %, à 39,56 $ à la Bourse de Toronto.