Des cas de rage détectés chez des chauves-souris dans l’est ontarien

Les autorités de santé publique locales rappellent aux résidents les dangers de la rage et du contact avec des animaux sauvages comme les chauves-souris.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO incite également les résidents à se renseigner sur les moyens de se protéger contre la rage pour savoir quoi faire en cas d’exposition.

Il est notamment recommandé d’éviter tout contact avec des animaux inconnus ou sauvages, surtout s’ils ont l’air malades ou ont un comportement étrange. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO conseille également de mettre en place un dispositif dans sa maison pour empêcher que des chauves-souris puissent y entrer. Il est aussi conseillé de faire vacciner ses animaux de compagnie contre la rage.

En cas de contact, à l’intérieur comme à l’extérieur, ou de découverte d’une chauve-souris dans sa maison, il est important d’appeler immédiatement le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO et de suivre les conseils donnés.

Si vous avez été mordu par une chauve-souris ou un autre animal sauvage, lavez la plaie à l’eau et au savon et rendez-vous immédiatement à l’hôpital de votre région , indique également le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , dans un communiqué diffusé mardi.

Les autorités de santé publique rappellent que les enfants sont particulièrement vulnérables et doivent être emmenés à l’hôpital en cas d’exposition, car ils peuvent ne pas savoir s’ils ont été mordus ou égratignés. Les dents des chauves-souris sont fines comme une aiguille et très pointues, et peuvent ne pas laisser de marque lorsqu’elles mordent , précise le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Une transmission rare, mais potentiellement mortelle

La rage est un virus qui affecte le cerveau et le système nerveux des mammifères.

Sa transmission à l’humain est rare, mais cela peut arriver et si elle n’est pas traitée, cela peut entraîner la mort. Le plus récent décès humain lié à la rage a eu lieu en 2019, en Colombie-Britannique, où un homme a contracté la rage d’une chauve-souris.

Cette maladie est souvent propagée par les renards, les mouffettes, les ratons laveurs et les chauves-souris. Les symptômes chez les animaux peuvent se présenter sous forme de léthargie, de paralysie partielle ou d’absence de peur des humains sous la forme paralytique de la rage, et d’agressivité, d’écume à la bouche ou de rongement de leurs propres membres sous la forme furieuse.

Étant donné l’augmentation de la rage dans la région, le risque d’infection humaine est plus élevé, ce qui peut être grave , explique le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste au Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Les chauves-souris sont plus actives le printemps et l’été, et les risques d’incidents augmentent dans la région durant ces mois-là, ajoutent les autorités de santé.