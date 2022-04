Une première expérience à Paris-Roubaix pour Magdeleine Vallières-Mill

Magdeleine Vallières-Mill voulait profiter pleinement de sa première participation à la mythique course Paris-Roubaix ce samedi. Après plus de trois heures d’effort, c’est au 74 e rang que la Sherbrookoise a franchi la ligne d’arrivée, fière de son accomplissement.

L’atmosphère a été vraiment le fun toute la journée. Je vois que je dois encore travailler énormément sur mon positionnement avant de passer à la prochaine étape. C’était incroyable de rouler sur les pavés et d’arriver dans le vélodrome où il y a une ambiance incroyable. Je ne suis pas près d’oublier cette course-là!

Même si elle avait espéré un meilleur résultat, Vallières-Mill continue de vouloir progresser en participant à des courses d’envergures. Elle se dit tout de même extrêmement fière d’avoir pu terminer cette course éreintante dans les limites de temps.

La course a été très chaotique, on avait toutes de bonnes jambes dans l’équipe pour espérer obtenir un bon résultat. Il nous manque un peu d’expérience pour être capable de mieux gérer nos courses. On était une soixantaine en entrant dans les pavés, il n’y avait pas beaucoup d’espace, ça faisait un peu peur, mais l’expérience rentre petit à petit.