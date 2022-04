Le nouveau dg du CSSRS souhaite « une gestion à l’écoute du milieu »

C'est, du moins, le souhait du nouveau directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke CSSRS , Sylvain Racette, qui est entré en fonction au cours des dernières semaines. L’élément de collaboration est un changement majeur. La gestion par le milieu n’est pas que les orientations partent du haut et descendent vers le milieu. L'idée est de faire confiance aux gens qui sont dans les écoles, qui connaissent les élèves pour trouver les meilleures solutions. Le centre de service scolaire est là pour les appuyer afin de favoriser le meilleur succès des élèves , soutient-il.

Sylvain Racette a occupé différentes fonctions dans des commissions scolaires de l’Ontario et du Québec depuis une vingtaine d’années.

« J’arrive dans cette lignée de collaboration, d'amélioration continue et de succès des élèves. » — Une citation de Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

Je suis emballé de revenir à Sherbrooke. Le centre de services scolaire est très dynamique. Il y a des similitudes entre l'Ontario et le Québec. Les centres de services scolaires ont pris un virage sur la gestion des données et la collaboration qui est très inspirée des réformes de l’Ontario , explique Sylvain Racette.

Sortie de pandémie

Concernant la sortie de pandémie, la Centre de services scolaire de la Régino-de-Sherbrooke CSSRS souhaite saluer les élèves, le personnel et les parents. Ça a été difficile, mais les résultats scolaires ont été à la hauteur. Nous avons réussi à recentrer l'enseignement sur les savoirs essentiels. Beaucoup de ressources ont été ajoutées pour les élèves afin de les supporter , explique M. Racette.

Il sent qu’un travail devra être effectué sur le bien-être du personnel. On sent que les gens sont fatigués. Il faudra travailler sur le bien-être de tous afin que tout le monde se sente supporté , estime M. Racette.

Agrandissement des écoles

Il entend analyser pourquoi le financement pour l’agrandissement de nouvelles écoles primaires et de la nouvelle école secondaire Montcalm n’est pas accordé par Québec.