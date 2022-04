Une augmentation de 1 $ pour les trajets de taxi à Charlottetown

Cette modification au règlement municipal devrait être approuvée par le conseil municipal dans les prochains jours. Un client paierait ainsi entre 7,50 $ et 17 $ par déplacement en taxi, selon la distance parcourue.

Le maire, Philip Brown, affirme que cette augmentation est nécessaire, en raison de la hausse du prix des carburants et de l’inflation.

Il ajoute que les marges de profit des chauffeurs de taxi sont très réduites et presque nulles et que la situation actuelle n’encourage pas de nouveaux chauffeurs à travailler dans ce milieu.

Le maire précise que la ville ne veut pas perdre de chauffeurs de taxi, en particulier avec la saison touristique qui approche.

Interdiction de fumer à bord

Le règlement municipal modifié prévoit aussi qu'il sera interdit de fumer à bord des taxis.

C’est exactement la même chose pour les bars et les restaurants. Lorsque le tabagisme a finalement été éliminé, les clients se sentaient plus à l’aise d’entrer dans une entreprise, que ce soit pour manger ou boire. C’est la même chose que de monter dans un taxi pour aller du point A au point B , dit le maire Philip Brown.

Les taxis devront être inspectés annuellement, au lieu de tous les six mois.

De plus, les passagers supplémentaires devront payer des frais de 2 $. Ce montant sera demandé aux personnes âgées de plus de 11 ans, au lieu de plus de 5 ans, comme c’est le cas actuellement.

Les modifications au règlement municipal seront discutées le 25 avril et les changements pourraient entrer en vigueur dès la fin du mois.

D’après les informations de CBC